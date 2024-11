Futebol Fluminense anuncia rescisão de contrato com Marcelo

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Clube e atleta optaram pela rescisão do contrato Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Clube e atleta optaram pela rescisão do contrato. (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após desentendimento entre Marcelo e Mano Menezes na partida desta sexta-feira (1º), entre Fluminense e Grêmio, o atleta e o clube discutiam uma possível rescisão. Neste sábado (2), o Fluminense, a partir de uma nota oficial, anunciou o encerramento de contrato entre o clube e o jogador. Decisão foi tomada em um comum acordo entre os envolvidos.

Durante o jogo, que terminou em um empate por 2 a 2, o treinador relatou que “ouviu algo que não gostou” vindo do atleta, que estava para entrar em campo, mas foi trocado por John Kennedy. De acordo com o técnico, Marcelo teria “desrespeitado um colega de profissão”.

Marcelo retornou ao clube em 2023, onde participou da conquista do Campeonato Carioca e do primeiro título da Copa Libertadores da América da história do time no mesmo ano, além da Recopa Sul-Americana em 2024.

De acordo com relatos, Marcelo não é um dos atletas mais bem-quistos do vestiário. O lateral-esquerdo foi sorteado pela CBF para realizar o exame antidoping antes do início da partida e perdeu o início da conversa entre Mano Menezes e os atletas.

Confira a nota oficial do Fluminense

O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.

Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos títulos da Conmebol Libertadores 2023 e Recopa de 2024.

Os laços institucionais e afetivos entre o Fluminense e Marcelo seguem mantidos. O nome do atleta foi recentemente eternizado no estádio do centro de treinamento de Xerém.

O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso em todos os seus desafios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/marcelo-e-diretoria-do-fluminense-conversam-sobre-rescisao-apos-desentendimento-com-mano-menezes/

Fluminense anuncia rescisão de contrato com Marcelo

2024-11-02