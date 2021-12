Tecnologia Saiba quais são os melhores celulares de 2021

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Para especialistas, iPhone 13 Pro Max é o melhor celular de 2021. (Foto: Reprodução)

A chegada do final do ano sempre é acompanhada por retrospectivas de diferentes tipos e segmentos, além de premiações feitas pela mídia especializada. Ao longo de 2021, uma série de modelos de smartphones foram lançados por diferentes marcas. Nas últimas semanas, uma votação entre especialistas buscou eleger os melhores celulares do ano.

O resultado você acompanha agora, com justificativas técnicas.

Na terceira posição está o iPhone 13. Lançamento da Apple para 2021, o modelo padrão do iPhone 13 não poderia ficar de fora do pódio. Inclusive, a equipe técnica apontou que as melhorias oferecidas pela Apple foram suficientes para consolidar a hegemonia da empresa no segmento móvel.

O desempenho oferecido pelo processador A15 Bionic somado à otimização de software garantem potência e boa autonomia de bateria — um calcanhar de aquiles dos smartphones da maçã ao longo dos anos. Além disso, o Modo Cinema oferecido pelas câmeras do modelo também pesou para que o aparelho recebesse votos da equipe.

“Com desempenho de sobra e um conjunto cada vez mais consistente de câmeras, o iPhone 13 consolida a hegemonia da Apple no segmento móvel”, disse Emerson Alecrim, autor e analista de produtos do Tecnoblog.

Na segunda posição está o Galaxy Z Flip 3. Após uma série de problemas relacionados aos smartphones dobráveis, parece que a Samsung acertou a mão no novo Galaxy Z Flip. Sucessor direto da primeira geração, o Galaxy Z Flip 3 conta com uma tela de Amoled com taxa de atualização de 120 Hz, tela externa maior de 1,9 polegada e software otimizado para dobráveis, ou seja, dá gosto usar a variedade de recursos oferecidos pelo aparelho.

No review, foi possível notar também que o design do Galaxy Z Flip 3 é muito superior à primeira geração. Nas palavras de Darlan Helder, analista de produtos: “É como se o primeiro Flip fosse um protótipo e o Flip 3 o produto final. Ele está mais sofisticado, colorido e refinado”. Por essas e outras que o smartphone da Samsung garantiu o segundo lugar nos melhores de 2021.

“O Galaxy Z Flip 3 é um dobrável que realmente funciona. O modelo é atraente e traz recursos legais que você pensa em usar em um aparelho com essas características, diz Lucas Lima”, coordenador de conteúdo do Tecnoblog.

Na primeira posição ficou o iPhone 13 Pro Max. Na primeira colocação dos Melhores de 2021 está o poderoso iPhone 13 Pro Max. O aparelho garantiu 19 pontos, superando o dobrável da Samsung na avaliação da equipe. Se os relatos sobre o modelo padrão do iPhone 13 já eram bons, a versão completa do aparelho é ainda melhor, principalmente pela tela de 120 Hz e GPU de 5 núcleos, tratada pela Apple como até 50% superior aos concorrentes.

Além disso, outros aspectos como maior capacidade de bateria, câmera tripla de qualidade e armazenamento de até 1 TB também foram levados em consideração na avaliação do pessoal — isso mesmo, o iPhone 13 Pro Max tem capacidade superior ao HD do meu notebook.

“O iPhone 13 Pro Max tem todas as características de um bom celular topo de linha: câmeras que filmam e fotografam em qualidade excelente, design bem-acabado e tela praticamente sem defeitos, apesar do notch. Aliás, a bateria ficou praticamente imbatível com o aumento de capacidade na nova geração”, atesta Paulo Higa, editor-executivo do Tecnoblog.

