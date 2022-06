Brasil Saiba quais serão os dez parques naturais do País que vão ser leiloados até o fim do ano

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2022

O Parque Estadual do Caracol e Parque do Tainhas serão leiloados em conjunto por R$ 449 milhões. (Foto: Divulgação)

Com 54 projetos na carteira e promessa de 10 leilões até o final do ano, o BNDES divulgou mais dois editais, para a concessão de três parques naturais estaduais, que fazem parte de seu Programa de Concessão de Unidades de Conservação.

No início desta semana foram publicados os editais dos projetos que visam a conceder à iniciativa privada a operação do Parque Estadual de Dois Irmãos, no Recife, administrado pelo governo de Pernambuco; e dos parques Estaduais de Caracol, na Serra Gaúcha, e Tainhas, ambos do governo do Rio Grande do Sul. Até o final deste mês, o governo baiano publicará editais para o Zoológico de Salvador, e dos parques Conduru e Sete Passagens. E nos próximos meses, chamam a atenção os projetos para os parques de Ibitipoca (MG) e Jericoacara (CE).

Neste ano, já foi realizado, no escopo do programa, o leilão da concessão do Parque Nacional do Iguaçu, único dos projetos que já era operado pela iniciativa privada e que, agora, teve novo contrato assinado por uma outorga de R$375 milhões mais a promessa de R$4 bilhões em investimentos pelos próximos 30 anos. Os próximos nove leilões programados até o final do ano têm previsões de gerar contratos que movimentariam R$4,2 bilhões em investimentos de infraestrutura e operação por três décadas.

Na carteira do BNDES, existem hoje unidades federais, além de parques estaduais administrados por oito Estados e um municipal (Recife).

Conheça os parques que deverão ser concedidos e os seus status:

— Caracol e Tainhas (RS): Edital publicado nesta semana. Administrados pelo governo estadual do RS, serão leiloados em conjunto. Expectativa de investimentos de R$ 449 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o dia 28 de julho.

— Dois Irmãos (PE): Edital publicado nesta semana. Administrado pelo governo estadual do PE. Expectativa de investimentos de R$ 649 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para 5 de agosto.

— Zoológico de Salvador (BA): Edital previsto para a segunda quinzena de junho. Administrados pelo governo estadual da BA. Expectativa de investimentos de R$ 598,7 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o terceiro trimestre.

— Sete Passagens (BA): Edital previsto para a segunda quinzena de junho. Administrados pelo governo estadual da BA. Expectativa de investimentos de R$ 116,4 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o terceiro trimestre.

— Conduru (BA): Edital previsto para a segunda quinzena de junho. Administrados pelo governo estadual da BA. Expectativa de investimentos de R$ 125,7 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o terceiro trimestre.

— Jardim Botânico (RS): Projeto em análise pelos órgãos de controle. Administrados pelo governo estadual do RS. Expectativa de investimentos de R$ 267,5 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o terceiro trimestre.

— Turvo (RS): Projeto em análise pelos órgãos de controle. Administrados pelo governo estadual do RS. Expectativa de investimentos de R$280,7 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o terceiro trimestre.

— Ibitipoca e Itacolomi (MG): Consulta pública finalizada. Administrados pelo governo estadual de Minas, serão leiloados em conjunto. Expectativa de investimentos de R$ 188,3 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o quarto trimestre.

— Jericoacoara (CE): Consulta pública finalizada. Administrado pelo governo federal. Expectativa de investimentos de R$ 1,32 bilhão ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o quarto trimestre.

— Chapada dos Guimarães (MT): Consulta pública finalizada. Administrado pelo governo federal. Expectativa de investimentos de R$ 203 milhões ao longo dos 30 anos de operação. Leilão previsto para o quarto trimestre

O projeto do Parque Dois Irmãos, que é uma das unidades de conservação mais antigas de Pernambuco, com 1.158 hectares, prevê o primeiro bioparque do Nordeste, inspirado na unidade do Rio, na área onde hoje fica o zoológico. Além disso, o parque terá uma área urbana e outra natural, que não terão cobrança de ingresso. O edital prevê, ainda, incentivos para a manutenção de pesquisas pelos institutos de ciência no parque. As expectativas são de investimentos na ordem de R$ 649 milhões, após o leilão.

Já os parques Caracol, em Canelas, e Tainhas, que fica entre Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, têm previsão de investimentos de R$ 465, para gestão, infraestrutura e conservação. O projeto de Caracol prevê a implementação de novas opções de atividades de lazer, como arvorismo e bungee jump. No caso do Parque Estadual do Tainhas, suas características serão mais voltadas para a exploração do ecoturismo, com opções de atividades aquáticas e de hospedagem em camping e glamping (versão sofisticada de acampamento).

O Brasil é considerado, pelo Fórum Econômico Mundial, o segundo país do mundo com mais atrativos naturais (apenas atrás do México), mas está hoje apenas em 32º no ranking de visitantes por ano: cerca de 15 milhões. Um estudo do Instituto Semeia – parceiro do BNDES no programa – aponta que as concessões de todos parques viáveis do país poderiam gerar até um milhão de empregos diretos.

