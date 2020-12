Grêmio Saiba qual a arbitragem da partida entre São Paulo x Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na noite desta quarta-feira (30), o Grêmio entra em campo em busca da vaga para a final da Copa do Brasil. A partida, disputada no Estádio Morumbi contra a equipe do São Paulo, será a última partida do ano do time gremista.

Para este jogo, a arbitragem fica por conta de Bruno Arleu de Araujo, árbitro principal da partida, com Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha como auxiliares, trio fluminense. Rodrigo Dalonso Ferreira, de Santa Catarina, será o responsável pelo VAR. Nesta temporada, Bruno Arleu apitou apenas um jogo do Grêmio, no empate em 0x0 com o Corinthians na Arena. Já Thiago Henrique Neto fará a sua primeira atuação no VAR em um jogo gremista no ano.

A jornada esportiva da Rádio Grenal para esta partida começa às 20h45 desta quarta-feira, sob o comando de Haroldo de Souza.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

