Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2024

Americanos irão às urnas neste ano para escolher o próximo presidente. (Foto: Reprodução)

A eleição presidencial dos Estados Unidos (EUA) está marcada para ocorrer no dia 5 de novembro de 2024, quando boa parte da população comparece às urnas para eleger o candidato de preferência.

Apesar da data, eleitores dos estados americanos e do Distrito de Colúmbia já podem votar presencialmente ou enviar votos pelo correio — diferentemente do Brasil, eleitores podem antecipar o voto. Segundo a Constituição americana, as regras para o voto antecipado dependem de cada estado.

No sistema político americano, que funciona de maneira indireta, os votos funcionam como uma instrução para que os delegados de um determinado estado sigam a vontade dos eleitores no Colégio Eleitoral. Cada estado americano possui um número de delegados que varia entre 3 e 54, de acordo com o tamanho da população. No total, são apontados 538 delega

Em 48 dos 50 estados (exceto Nebraska e Maine), o candidato que receber a maioria do voto popular ganha o total de delegados daquele estado. Nova York, por exemplo, possui 28 delegados. Assim, se o candidato “A” receber a maioria dos votos no dia 5 de novembro, ele ganha todos os 28 delegados do estado.

Os delegados eleitos são previamente selecionados pelos partidos dos candidatos à Presidência. Então, nesse exemplo, os delegados do candidato “A” receberiam o direito de votar para presidente no dia 17 de dezembro, chamado de voto eleitoral.

A contagem dos votos só acontece no dia 6 de janeiro de 2025, sendo necessário receber pelo menos 270 votos. O novo presidente dos EUA toma posse no dia 20 de janeiro de 2025.

Segundo a Comissão Eleitoral Federal dos EUA (FEC, em inglês), mais de 1.500 americanos se candidataram para o cargo de presidente nestas eleições desde 2021. Contudo, muitos desistiram da corrida no meio do caminho e, hoje, o ex-presidente Donald Trump e a atual vice-presidente, Kamala Harris, são os principais concorrentes.

Nos EUA, o sistema eleitoral é chamado de bipartidário, pois os Republicanos (Trump) e os Democratas (Kamala) dominam o campo político em todos os três níveis de governo.

Outros partidos, geralmente chamados de “terceiros”, também existem. Dentro deles, se destacam Chase Oliver, do Partido Libertário (Libertarian Party), e Jill Stein, do Partido Verde (Green Party), que também estão disputando o cargo.

Também é possível entrar na corrida sem fazer parte de nenhum partido. Nesse sentido, o candidato é chamado de independente, como é o caso de Cornel West.

