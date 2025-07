Saúde Saiba qual é o melhor horário para tomar café da manhã

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2025

Especialistas apontam que desjejum pode se traduzir em uma melhor qualidade de vida e amplos benefícios para a saúde metabólica. (Foto: Freepik)

Para muitos nutricionistas, o café da manhã é uma das refeições mais importantes do dia, ao estabelecer as bases para uma alimentação equilibrada e fornece a energia necessária para realizar as atividades diárias. No entanto, até hoje persiste a dúvida sobre qual é a hora ideal para quebrar o jejum. A seguir, compartilhamos a opinião dos especialistas.

Há um ditado popular que afirma que “o café da manhã é a refeição mais importante do dia”. A esse respeito, o Medical News Today explica que essa crença se popularizou em 1960, quando a nutricionista Adelle Davis sugeriu que, para se manter em forma, o ideal era “tomar café da manhã como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo”.

Mas, na realidade, de acordo com este site especializado em saúde, pelo menos 15% da população dos Estados Unidos pula o café da manhã, e isso pode ter suas desvantagens. Segundo várias revisões sistemáticas, tomar café da manhã regularmente está associado a um menor risco de obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e hipertensão.

Por outro lado, pular o café da manhã não causa necessariamente danos, embora a maioria das pessoas que o omitem geralmente tenha hábitos pouco saudáveis: fumam, consomem álcool ou seguem dietas ricas em colesterol, gorduras e calorias. Assim, ter um café da manhã equilibrado na rotina diária permite que o corpo obtenha mais nutrientes, facilita a atividade física e contribui para uma melhor gestão do estresse, promovendo um estilo de vida saudável.

Embora seja possível pular o café da manhã, a recomendação dos especialistas é mantê-lo para ter uma alimentação equilibrada. Além disso, isso evita a diminuição do desempenho físico, mudanças de humor e certos problemas digestivos. Como tal, não existe uma hora padrão para todas as pessoas, pois isso depende do estilo de vida e das rotinas individuais.

No entanto, a nutricionista Melisa Mitri, em um artigo publicado pelo site Eating Well, sugere esperar pelo menos 12 horas desde a última refeição do dia anterior para tomar o café da manhã, o que permite aproveitar os benefícios metabólicos do jejum noturno. Por exemplo, se você janta às 19h, o ideal seria tomar o café da manhã a partir das 7h. Isso também ajuda a sincronizar a alimentação com o ritmo circadiano (o relógio interno do corpo que regula processos como o sono, a liberação hormonal e o metabolismo).

Já a nutricionista Audra Wilson, colaboradora da Northwestern Medicine, recomenda tomar o café da manhã uma hora após acordar, o que evita que ele se torne um lanche desordenado e mantém uma estrutura alimentar mais saudável durante o dia.

Finalmente, em um estudo realizado pelo Instituto Nacional de Saúde e Nutrição do Japão, observou-se que as pessoas que tomavam café da manhã entre 6h45 e 7h30 apresentavam maior perda de peso em 12 semanas, em comparação com aquelas que tomavam entre 8h10 e 9h10.

Este é um dos princípios que o jejum intermitente busca, embora deva ser realizado sob a supervisão de um médico ou especialista em saúde. Caso contrário, podem surgir efeitos negativos como anemia ou desnutrição, entre outros.

Tomar café da manhã todos os dias com alimentos balanceados e em sincronia com os ritmos naturais do corpo pode se traduzir em uma melhor qualidade de vida e amplos benefícios para a saúde metabólica. (Com informações do La Nacion)

2025-07-20