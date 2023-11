Porto Alegre Saiba qual será a agenda esportiva deste fim de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

Os eventos acontecem neste fim de semana, entre sábado (11), e domingo (12). Foto: Reprodução

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude (Smelj) divulgou a agenda de atividades esportivas que ocorrem em Porto Alegre neste fim de semana, entre sábado (11), e domingo (12).

Sunset Games

No sábado e no domingo, o Trecho 3 da Orla do Guaíba recebe o Sunset Games. A competição ocorre na modalidade de cross training, que envolve a execução de exercícios em alta intensidade, combinando movimentos físicos aeróbicos e de força. O evento também recebe esportes adaptados. No sábado, a competição se inicia às 9h. Já no domingo, os jogos começam às 9h30.

Futebol

Os jogos da terceira rodada do Campeonato Municipal de Várzea de Porto Alegre ocorrem no sábado e no domingo. Abaixo, a lista de jogos com horários e locais.

Handebol

Os Jogos Abertos de Porto Alegre (Japa) de handebol juvenil feminino continuam neste fim de semana. O evento ocorre no Colégio Marista Champagnat, no sábado, a partir das 8h30.

Corrida de patins

Na Rótula das Cuias, no domingo, a partir das 7h, com organização da Federação Gaúcha de Patins, ocorre a Corrida de Patins Inline e Clássico.

Corrida para Vencer o Diabetes

A 25ª edição da corrida tem largada marcada no Parcão, no domingo, às 7h. A organização é por parte do Instituto da Criança com Diabetes do RS, com apoio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

Corrida da Sogipa

A competição ocorre no domingo, a partir das 8h, na Sogipa, na rua Barão de Cotegipe, 415. A largada será do estádio Atlético José Carlos Daudt. O evento ocorre nos trajetos 3 quilômetros, 5 quilômetros e 10 quilômetros. Todos saem da pista de atletismo e percorrem ruas próximas do clube.

Campeonato Municipal de Várzea – Veteranos – 3ª Rodada

Jogos – Sábado

13h30 – Local: Gleba – Ajax do Pinheiro x Onze Amigos

13h30 – Local: Padaria – Unidos da Zona Sul x Azulão

13h30 – Local: Ararigbóia – Amigos da Bola x Amigos do Garra

15h30 – Local: Gleba – Pedreira x Santo Alfredo

15h30 – Local: Padaria – Atlético Vila Ramos x Real Brasília

15h30 – Local: Ararigbóia – Ajax/DP3 x Tabajara

Campeonato Municipal de Várzea – Master – 3ª Rodada

Jogos – Domingo

9h – Local: Marinha – Paulo Berg x Figueira/Parque dos Maias

9h – Local: Padaria – Vila Real x Astro/Clarão

9h – Local: Gleba – São Lourenço x Trevo

10h – Local: Ararigbóia – Flamenguinho da Tuca x Jayme Telles

11h – Local: Marinha – Racing x Ravena

11h – Local: Padaria – Flamengo do Morro x Progresso

11h – Local: Gleba – Pedreira x Última Hora

