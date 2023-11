Porto Alegre Assaltos nos ônibus de Porto Alegre apresentam redução em outubro deste ano quando comparado com o mesmo mês de anos anteriores

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

No acumulado do ano, foram registradas 49 ocorrências até o mês de outubro. Foto: Pedro Piegas/PMPA No acumulado do ano, foram registradas 49 ocorrências até o mês de outubro. (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Os assaltos no ônibus de Porto Alegre apresentaram redução no mês de outubro deste ano quando comparado com o histórico dos meses de outubro nos anos anteriores. O levantamento, que é realizado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), mostrou uma diminuição de 90% das ocorrências no mês comparado com o mesmo período de 2016. De 50, a capital gaúcha passou para cinco registros no mês.

No acumulado do ano, foram registradas 49 ocorrências até o mês de outubro, nove a mais do que em todo o ano passado. Neste mês, as cinco ocorrências apresentadas foram somente no consórcio que atende vias como Assis Brasil, Farrapos, Centro, Baltazar de Oliveira Garcia, avenida do Forte, Cristóvão Colombo, Plinio Brasil Milano e 24 de Outubro.

Os dados foram apresentados no Fórum Transporte Seguro nessa quinta-feira (9), no auditório da EPTC, e reuniu forças da segurança e consórcios de ônibus para a apresentação do balanço e controle das ações no combate a assaltos no transporte coletivo urbano de Porto Alegre.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre – ocorrências/ano

2016 – 915

2017 – 612

2018 – 400

2019 – 191

2020 – 140

2021 – 61

2022 – 40

Atitudes suspeitas e ocorrências podem ser denunciadas pelo telefone 190 da Brigada Militar. A prefeitura orienta que o cidadão deve informar, se possível, na ligação, o número da linha, prefixo do ônibus, data e horário, para que os órgãos competentes possam, juntos, coibir as situações que colocam em risco o uso do transporte público.

O boletim de ocorrência pode ser feito na página da Delegacia de Polícia On-line ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC), a primeira do País com essa especialidade, pelo fone 51 3288-8528.

2023-11-10