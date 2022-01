Saúde Saiba quando as crianças podem receber vacina anti-covid após ter a doença

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











É melhor esperar antes de aplicar o imunizante; proteção desenvolvida pelo organismo deve evitar infecção no período. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos em meio à explosão de casos provocadas pela Ômicron, muitas famílias têm dúvidas sobre o que fazer caso elas tenham sido infectadas. Especialistas afirmam que, assim como ocorre com adultos, é preciso esperar 30 dias antes de receber o imunizante.

Isso vale para as crianças que tiveram sintomas ou apenas o resultado positivo. Segundo o infectologista e pediatra Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, a espera começa a contar do primeiro dia de sintomas ou do próprio teste.

Mais complexa é a situação das famílias que não têm certeza sobre a infecção.

“Se a criança é contactante domiciliar de um caso confirmado, como pai, mãe ou irmão, mesmo sem sintomas a gente infere que ela também foi contaminada e é melhor aguardar os 30 dias. Mas é apenas uma questão de prudência”, afirma Kfouri.

O infectologista faz questão de ressaltar que não há risco caso a criança tome a vacina:

“É importante deixar claro que numa campanha de vacinação dessas acabamos vacinando um monte de gente que está com covid e não sabe. Assintomáticos, adultos e crianças que são vacinados e no dia seguinte descobrem que estão com covid”, diz.

“A vacina não piora nem melhora a evolução da doença. O cuidado é só para não ter reação da vacina, ficar na dúvida se é recaída, ou piora da doença. Até porque quem teve doença não corre risco de reinfecção em menos de um mês, então não tem pressa de ser vacinado”, completa.

A infectologista Tânia Vergara, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, concorda que não é necessário correr para vacinar as crianças que já se infectaram com a Ômicron.

“Porque neste momento a criança terá um período de imunidade natural. Além do mais, o sistema de defesa está ainda ocupado com a recuperação da infecção.”

Por isso, compensa mais esperar um mês para que, quando a dose for aplicada, faça o reforço na resposta imunológica, aumentando os níveis de anticorpos.

Segundo Vergara, passado o período de infecção e doença, ou seja, 14 dias, a criança pode frequentar a escola. Também é recomendado que elas aguardem 14 dias após a vacinação para que o sistema imune responda à vacina e possam voltar às salas de aula protegidas.

Os especialistas alertam que, se a criança teve covid em outro momento da pandemia ou há mais de 30 dias, ela deve ser vacinada assim que possível, respeitando o cronograma de cada município.

A orientação de esperar 30 dias segue o protocolo do Ministério da Saúde elaborado para os adultos.

De acordo com o infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do departamento de Infectologia da Unesp, o principal é esperar a infecção se resolver, ou seja, passar pelo menos 14 dias.

A decisão de estender esse período está relacionada ao fato de que nunca foi registrado um caso de reinfecção em menos de um mês. Mas, nos EUA, por exemplo, a recomendação é vacinar após 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde