Mundo Saiba quando devem sair os resultados de cada Estado-chave nas eleições norte-americanas

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

A Geórgia e a Carolina do Norte costumam contar os votos rapidamente, mas a margem apertada e novas regras eleitorais podem adiar a divulgação Foto: Reprodução de TV A Geórgia e a Carolina do Norte costumam contar os votos rapidamente, mas a margem apertada e novas regras eleitorais podem adiar a divulgação. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Enquanto cada um dos Estados norte-americanos e o Distrito de Columbia contarem os seus votos, as atenções do mundo estarão concentradas em apenas sete deles: os Estados-chave que não têm uma preferência política clara e decidirão, na prática, quem será o próximo presidente dos EUA, Donald Trump ou Kamala Harris. As eleições ocorrem nesta terça-feira (5).

A Geórgia e a Carolina do Norte costumam contar os votos rapidamente, mas a margem apertada e novas regras eleitorais podem adiar a divulgação. A Pensilvânia, Estado-pêndulo com o maior peso no colégio eleitoral, inicia a contagem mais tarde do que os outros locais. Na região central do país, Michigan pode acelerar seu processo de apuração, enquanto Wisconsin provavelmente vai divulgar o resultado nesta quarta-feira (6).

Finalmente, no Oeste, Arizona e Nevada podem levar dias até cravar os seus vencedores. Confira quando o vencedor em cada Estado deve ser anunciado:

Geórgia

Os eleitores do Estado tradicionalmente votam no dia das eleições – e não por correio –, e a contagem costuma durar menos de 48 horas até que haja um vencedor claro. Nas eleições de 2020, porém, foram mais de duas semanas até que a vitória de Joe Biden fosse confirmada, já que a margem do democrata para Trump foi muito pequena, cerca de 12 mil votos.

Carolina do Norte

Assim como na Geórgia, a Associated Press, que centraliza a divulgação da contagem de votos no país, demorou muito tempo – 10 dias, no caso – para certificar a vitória de Trump em 2020 devido a uma margem apertada entre os dois candidatos.

Em 2024, a lei estadual mudou e não permitirá mais o início antecipado da contagem dos votos, o que deve deixar o processo de definição de vencedor mais demorado.

Pensilvânia

Considerado o Estado-chave mais importante das eleições de 2024, e com mais delegados em disputa, a Pensilvânia tem um processo de apuração particularmente demorado, especialmente porque os votos recebidos antecipadamente pelo correio não podem ser contados até o dia das eleições. Foram quatro dias, em 2020, até que o Estado tivesse um vencedor consolidado.

Segundo o jornal The New York Times, no entanto, mudanças nos equipamentos de leitura usados para contar os votos podem acelerar o processo.

Michigan

O Estado costuma entregar os resultados rapidamente para os padrões norte-americanos. Em 2020, o candidato vencedor estava confirmado no fim da tarde da quarta-feira após o dia da eleição (início da noite no horário de Brasília). A partir deste ano, os condados podem iniciar a contagem dos votos recebidos antecipadamente mais cedo, o que pode trazer o resultado ainda mais rapidamente.

Wisconsin

Assim como o Michigan, a contagem costuma ser rápida em relação a outros Estados. No Estado, a lei determina que a apuração deve seguir sem interrupções noite adentro, o que não é usual nos EUA. Dessa forma, os resultados devem ser conhecidos nesta quarta-feira.

Arizona

No Oeste dos EUA, a contagem de votos, que já começa mais tarde devido ao fuso horário, pode levar dias. Há uma série de processos burocráticos para o início da contagem de votos enviados por correio, que costumam ser muitos. Além disso, o condado de Maricopa, onde fica Phoenix, a maior cidade do Estado, os eleitores recebem uma cédula de duas páginas, com diversas consultas para além do voto para presidente, o que pode desorganizar ainda mais o processo.

Nevada

Em 2020, foram quatro dias até a Associated Press cravar o Biden como o vencedor no Estado, e não há indicação de que o processo será mais rápido neste ano. Cerca de metade dos eleitores votam por correio, modalidade que dá a eles o direito de enviar a cédula até dia 9 de novembro.

