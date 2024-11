Porto Alegre Vereadores discutem a demarcação de áreas para embarque e desembarque de transporte por aplicativos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Segundo a proposta, o objetivo é “evitar congestionamentos e conflitos" com outros usuários das vias Foto: Reprodução Segundo a proposta, o objetivo é “evitar congestionamentos e conflitos" com outros usuários das vias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Entrou em discussão na Câmara Municipal de Porto Alegre um projeto de lei que determina a demarcação de áreas para embarque e desembarque de carros de transporte por aplicativos na Capital. A proposta também obriga a realização de estudos de tráfego para implementação de novas faixas exclusivas de ônibus e revisões periódicas nos pontos de táxi.

O projeto é de autoria do vereador Jessé Sangalli (PL). Segundo o texto, a demarcação das áreas específicas para embarque e desembarque de veículos de aplicativos de transporte e entrega deverá ser feita pelo órgão competente de trânsito. As áreas deverão ser devidamente sinalizadas e identificadas, a fim de garantir a segurança dos usuários e dos motoristas e contribuir para a ordenação do fluxo nas ruas e avenidas.

“A medida busca evitar congestionamentos e conflitos com outros usuários da via, melhorando o fluxo de tráfego e a qualidade do serviço prestado pelos motoristas de aplicativos”, afirmou o vereador.

Vereadores discutem a demarcação de áreas para embarque e desembarque de transporte por aplicativos em Porto Alegre

