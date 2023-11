Educação Saiba quando sai o gabarito oficial do Enem 2023 e o resultado final

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Gabarito será divulgado em 24 de novembro. (Foto: Divulgação/Depositphotos)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 já tem data para sair. De acordo com o cronograma divulgado pelo Inep no início do ano, o gabarito oficial do Enem vai ser divulgado em 24 de novembro.

Com isso em mãos, os participantes da prova que saíram com o caderno de questões poderão ter uma ideia de quantos itens acertaram.

Mas, para saber qual nota alcançou no exame, os inscritos precisarão esperar até 16 de janeiro de 2024, data prevista pelo Inep para a disponibilização das notas individuais.

Aguardar o resultado individual é importante no Enem pois é impossível saber a nota obtida apenas com o número de acertos nas provas devido ao método de correção do exame, chamado pela sigla TRI. A Teoria de Resposta ao Item (TRI) é o modelo aplicado no Enem. Ela leva em conta se o desempenho de cada participante foi “coerente” ou não, e pontua de acordo com isso.

Por exemplo: se alguém acerta as questões mais difíceis, mas erra aquelas consideradas fáceis, tirará uma nota menor do que o aluno que só errou as complexas. Ou seja, é basicamente um sistema que tenta detectar os “chutes”.

Como usar a nota do Enem

Com as notas do Enem, os participantes podem pleitear vagas em instituição de ensino superior pública ou privada brasileiras e até em faculdades fora do país.

Em Portugal, 51 instituições, incluindo universidades, institutos politécnicos e escolas superiores, aceitam as notas do Enem em seus processos de admissão. O país europeu é o que mais aceita o Enem como vestibular, além do Brasil, graças a um acordo entre os dois governos, mas cada instituição define os próprios regulamentos para uso das notas.

Pelo menos 4 universidades dos Estados Unidos aceitam a nota do Enem como critério de ingresso. O processo seletivo para estas instituições também pode envolver outros passos, como o exame de proficiência em inglês e o comprovante de conclusão do ensino médio. São elas:

– Universidade de Nova York;

– Universidade Drexel;

– Northeastern University;

– Universidade Temple.

Algumas universidades do Reino Unido levam em conta a nota do Enem no processo de admissão. Outros passos também podem ser necessários no processo de admissão e matrícula. São elas:

– Universidade de Glasgow;

– Birkbeck – Universidade de Londres;

– Universidade de Loughborough;

– Universidade Nottingham Trent.

No Canadá, pelo menos a Universidade de Toronto e a Universidade Metropolitana de Toronto aceitam o Enem como parte do processo de ingresso em suas graduações. As universidades também podem estabelecer outras etapas para o processo de admissão.

No Brasil, o governo federal possui três programas nacionais para ingresso no ensino superior por meio das notas do Enem. Eles funcionam para admissão em universidades públicas, concessão de bolsas em instituições privadas ou financiamento de cursos em faculdades particulares.

SISU

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do Ministério da Educação (MEC) que seleciona estudantes para universidades públicas.

O aluno pode mudar suas opções de curso no sistema quantas vezes quiser, ao longo do período de inscrição, tomando como base as notas de corte parciais divulgadas diariamente. Há vagas para cotistas (as regras variam de instituição para instituição).

Pré-requisitos: ter prestado a edição mais recente do Enem e tirado nota superior a zero na redação.

Prouni

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é uma iniciativa do MEC que oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50% de desconto) em instituições de ensino particulares. O candidato deve indicar, em ordem de preferência, até duas opções de curso (selecionando a instituição de ensino e o turno). Depois, é necessário marcar se quer participar na modalidade de ampla concorrência ou de cotas. Por fim, precisa monitorar, a cada dia, a nota parcial para aqueles cursos. Se quiser, pode mudar suas escolhas (valerá a última opção marcada no período de inscrições).

Pré-requisitos: Ter cursado os três anos do ensino médio em escolas da rede pública ou com bolsa integral (100%) em colégios privados, e pertencer a uma família com renda per capita de até 3 salários mínimos.

Tipos de bolsa: integral (renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo) e parcial (que cobre 50% da mensalidade, para renda familiar mensal per capita de 1,5 a 3 salários mínimos).

FIES

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do governo federal que paga parte das mensalidades de estudantes em universidades e faculdades privadas, com a contrapartida de os beneficiários quitarem o financiamento após a formatura.

O crédito pode cobrir de 50% a 100% da mensalidade do curso, com juros que dependem da renda familiar do candidato. Pré-requisitos: Pode se inscrever no processo seletivo quem participou de qualquer edição do Enem desde 2010, com média mínima de 450 nas cinco áreas do conhecimento e nota superior a zero na redação. O candidato deve ter renda familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos.

Alvo de críticas, o Fies não garante o financiamento de 100%, e os alunos, sem condições de pagar o restante, acabam depois se endividando.

Há instituições privadas de ensino superior que usam a nota do Enem no processo seletivo ou que oferecem descontos nas mensalidades a partir do desempenho do candidato nesse exame. As regras e datas variam de universidade para universidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação

https://www.osul.com.br/saiba-quando-sai-o-gabarito-oficial-do-enem-2023-e-o-resultado-final/

Saiba quando sai o gabarito oficial do Enem 2023 e o resultado final

2023-11-11