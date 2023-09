Política Saiba quem comandará a Câmara dos Deputados na ausência de Arthur Lira, em viagem a Nova York, nos Estados Unidos

Arthur Lira (C) estará na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, na próxima terça-feira (19) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados De acordo com o artigo 18 do Regimento Interno da Câmara, sempre que o presidente se ausentar de Brasília, por mais de 48 horas, ele deve passar o exercício da Presidência ao primeiro-vice-presidente (Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados) Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fará parte da comitiva brasileira que estará na abertura da Assembleia-Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), na próxima terça-feira (19).

No período, a Casa será comandada pelo primeiro vice-presidente, Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Segundo o artigo 18 do Regimento Interno da Câmara, sempre que o presidente se ausentar de Brasília, por mais de 48 horas, ele deve passar o exercício da Presidência ao primeiro-vice-presidente. Na ausência, o comando será do segundo-vice-presidente. Marcos Pereira também é o presidente nacional do Republicanos.

Comitiva

A comitiva brasileira deve ser integrada por 24 congressistas, incluindo Lira e o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A lista, elaborada pelo Palácio do Planalto e obtida pela CNN, inclui, por exemplo, senadores do PT, PSB e PDT e deputados federais do PSD, Podemos, União Brasil e PSDB.

A expectativa é de que, durante a viagem, Lula trate com Pacheco e Lira sobre as sucessões na PGR (Procuradoria-Geral da República) e no STF (Supremo Tribunal Federal).

O mandato do procurador-geral da República Augusto Aras se encerra no dia 26 de setembro. Em 2 de outubro, a ministra Rosa Weber completa 75 anos, idade da aposentadoria compulsória.

Lula pretende definir na próxima semana o sucessor de Aras. Em relação a Weber, a escolha pode ficar para novembro, segundo assessores presidenciais. Em abril, Lula convidou Pacheco para viagem oficial à China. No destino, segundo aliados do petista e do senador, trataram sobre a indicação de Cristiano Zanin à Suprema Corte.

A sabatina dos indicados para a PGR e para o STF ocorre na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado Federal. Eles precisam ser aprovados pelo plenário da Casa Legislativa, votação marcada por Pacheco. Desde a transição, Lula costuma fazer elogios a Pacheco. Segundo assessores do governo, o petista considera o senador ponderado e moderado e gosta de ouvi-lo antes de tomar decisões.

