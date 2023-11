Brasil Saiba quem é a influenciadora digital e assistente de palco do SBT que morreu aos 29 anos, durante uma lipoaspiração

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2023

Luana ficou conhecida após a sua participação no programa "Power Couple", da Record TV Foto: Lourival Ribeiro/SBT

A influenciadora digital e assistente de palco do programa “Domingo Legal”, do SBT, Luana Andrade morreu na terça-feira (7), aos 29 anos, após sofrer quatro paradas cardiorrespiratórias durante um procedimento de lipoaspiração na coxa, perto do joelho.

Ela ficou conhecida após a sua participação no programa “Power Couple”, da Record TV, ao lado do namorado, o também influencer João Hadad.

Em nota oficial, o SBT lamentou a morte de Luana. “O SBT lamenta profundamente o falecimento da assistente de palco do Domingo Legal Luana Andrade. Segundo informações de sua família, a morte foi decorrente de complicações durante uma cirurgia estética de lipoaspiração, realizada no Hospital São Luiz, unidade Itaim. Luana não resistiu a paradas cardiorrespiratórias”, afirmou a emissora.

“Luana Andrade Lopes tinha 29 anos e era natural de São Paulo (SP). Formada em publicidade e propaganda, era empresária, influenciadora, além de trabalhar como modelo fotográfica desde 2018. Ela participou ainda da 6º edição do reality Power Couple Brasil e era assistente de palco do Domingo Legal desde abril de 2023. O SBT, a equipe do Domingo Legal e toda a diretoria e demais colegas da emissora expressam grande tristeza pela partida de Luana e desejam força a seus amigos e familiares”, prosseguiu a rede de televisão.

Luana tinha amigos famosos, como o surfista Gabriel Medina, um dos primeiros a lamentar a morte da influenciadora nas redes sociais. “Hoje perdi uma amiga por procedimentos estéticos ‘simples’. O mundo tá surreal, gente…principalmente vocês, mulheres. Esse padrão de corpos ‘perfeitos’ que é impossível de alcançar, exibidos no Instagram e na mídia, precisa acabar urgentemente”, alertou Medina.

“Pra que correr risco de vida à toa? Não dá para entender. Somos novos, temos várias outras maneiras de se sentir bem, saudáveis, bonito (a)… se eu puder dar um conselho… Precisamos voltar a mostrar mais a realidade em tudo. Somos assim e ponto. Esse mundo fake vai acabar matando mais e mais jovens”, declarou o surfista.

O jogador Neymar também publicou nas redes sociais uma mensagem lamentando a morte repentina de Luana. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro, foi o ataque que os pais da Bru [Bruna Biancardi] sofreram, mas graças a Deus todos estão bem! Segundo, o falecimento de uma amiga. Meus sentimentos a toda família, que Deus receba a Luana de braços abertos”, escreveu o atleta.

