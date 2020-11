Magazine Saiba quem é a youtuber apontada como suposto affair de Luan Santana

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Cantor e Franciny Ehlke estiveram juntos na live que ele fez no Pantanal. (Foto: Reprodução/Instagram)

Parece que a fila andou para o Luan Santana. Um mês após anunciar o fim do noivado com Jade Magalhães, o cantor teria se envolvido com a youtuber Franciny Ehlke. A moça, de 21 anos, é uma das maiores da plataforma no país, com 10 milhões de inscritos e 12,3 milhões de seguidores no Instagram.

Franciny também é empresária. Ela tem a própria marca de cílios postiços e trabalha atualmente em desenvolvimento de produtos de maquiagem, que serão lançados no ano que vem.

Os boatos surgiram na internet após Luan e Franciny posarem juntos antes da live do sertanejo no Pantanal, no último domingo (22). Nos comentários da foto, publicada na rede social dela, fãs já “shippam” o casal.

Procurada por Quem, a assessoria de Luan, não negou e nem confirmou o romance. “Ele está solteiro e propício a conhecer pessoas, mas não vai comentar sobre o assunto”, limitou-se a dizer os representantes do artista.

Franciny compartilha em seu canal vídeos de moda, beleza e sua rotina. Num de seus últimos vídeos, por exemplo, ela contou que vai ao salão a cada dez dias. Ela, inclusive, recentemente dividiu com os inscritos a compra de seu primeiro imóvel.

Seus conteúdos já chamaram atenção de Giovanna Ewbank, que chamou a youtuber para collabs em seus canais. Com a atriz e apresentadora, Franciny falou sobre beleza e fez vídeos de humor, com os desafios “verdade ou consequência” e “torta na cara”.

