Anitta "se desmonta" e brinca sobre sua aparência real, dizendo: "Toma susto não"

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Cantora tirou cílios postiços e peruca após sequência de fotos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anitta, de 27 anos, brincou em seu Instagram nesta segunda-feira (23) sobre sua real aparência. Em seus stories, ela “avisou” aos fãs que tiraria a produção antes de aparecer de cabelo molhado pós-banho.

“Agora a mona se desmontou. Toma susto não”, escreveu Anitta. “Tirei a peruca, os cílios e o reboco da cara. Outro ser humano. Adeus”, completou ela, “de cara limpa”.

Anitta, que revelou já ter se submetido a mais de 50 procedimentos estéticos para mudar sua aparência e corpo, contou recentemente que já fez um combo de cirurgias plásticas diária ao comentar um post no Instagram.

Depois que o perfil Otariano postou uma imagem de uma moça, que fez rinoplastia, silicone nos seios e lipoaspiração HD ao mesmo tempo, Anitta revelou: “eu fiz muito mais num dia só… foi babado”. A cantora não especificou quantos nem quais procedimentos realizou no mesmo dia.

Novos contatinhos

Solteira desde o fim do namoro com Gui Araújo, de quem ela se aproximou através das redes sociais, Anitta mostra que continua com bom gosto para fazer novos amigos no Instagram. Nos últimos dias, a cantora passou a seguir alguns bonitões, que também passaram a seguir a artista. Todos têm o mesmo estilo dos mais recentes ex-namorados (ou ficantes) dela. A maioria é sarado e tatuado.

Entre eles, estão dois que participaram da gravação de seu clipe, na última terça-feira. Um deles é o modelo Thiago Tavarez, que fez figuração nas filmagens que aconteceram no Piscinão de Ramos, na Zona Norte do Rio. O outro já é um velho conhecido, Tiago Alves. Foi com ele que Anitta trocou beijos na gravação. Os dois já tinham vivido um affair no passado, no tempo em que a cantora ainda vivia em Honório Gurgel, subúrbio carioca. Após o revival no clipe, ela passou a segui-lo. Diante da repercussão, Tiago, que também é jogador de futebol, criou até um perfil novo na rede social e voltou a ser mais atuante na web.

Outro novo contatinho é o modelo carioca Leonardo Brum. Com várias tatuagens espalhadas pelo corpo e barriga tanquinho, ele já fez campanhas para marcas internacionais importantes, realizou trabalhos fora do país e desfilou na Itália. A lista de galãs se completa com os amigos, também do Rio, Pedro Heiner e Caio. O primeiro, inclusive, é amigo de Juliana de Paiva, que já foi uma pessoa muito presente na vida de Anitta, e de Ronan Souza, que vem a ser ex-namorado da Poderosa. Será que algum deles sai do virtual e vira vida real?

