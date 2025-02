Política Saiba quem é Alexandre Padilha, que vai assumir o Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2025

Médico de formação, petista ocupará o cargo pela segunda vez em sua carreira política. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir Nísia Trindade, Alexandre Padilha (PT-SP) é médico de formação e ocupará o Ministério da Saúde pela segunda vez em sua carreira política. Isso porque ele já esteve à frente da mesma pasta entre 2011 e 2014, durante a gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff.

A troca na Saúde, oficializada na noite dessa terça-feira (25), se deu por conta da insatisfação do presidente com o trabalho de Nísia. Há algum tempo, Lula tem reclamado a aliados próximas que ela não estaria dando “tração” à Saúde, uma das áreas que costumam ter protagonismo nas gestões petistas.

Além disso, pesou contra Nísia o fato de os parlamentares criticaram insistentemente sua gestão à frente da pasta. O principal motivo para isso era a distribuição das chamadas emendas parlamentares, que não estaria sendo feita em linha com o desejo dos congressistas.

Curiosamente, Nísia havia escalado para a função de gerenciar as emendas o secretário-executivo da pasta, Swedenberger Barbosa, que foi braço-direito de José Dirceu na Casa Civil, durante o primeiro mandato do PT na Presidência da República. Já Padilha, por sua vez, é conhecido por gerenciar as emendas durante sua passagem recente pela Secretaria de Relações Institucionais, onde estava como ministro desde janeiro de 2023. Ele tem a seu favor o fato de ter liderado, na sua primeira passagem pela Saúde, uma das políticas públicas mais conhecidas das gestões petistas: o Mais Médicos.

Durante a última campanha presidencial de Lula, Padilha também foi escalado para a tarefa de dialogar com o setor empresarial, momento em que atuou como “bombeiro” para contornar declarações polêmicas do então presidenciável petista. Foi ele quem acalmou os ânimos do setor empresarial em relação aos rumores de que Lula revogaria a reforma trabalhista caso fosse eleito.

“Aquilo [prévia do plano] ainda é um rascunho, que será discutido com os partidos coligados e também com a sociedade. Lula nunca usou a palavra revogação da reforma trabalhista”, disse Padilha em encontro com o grupo Esfera, após a primeira prévia do programa de governo do petista ser divulgada.

Integrante da ala mais pragmática do PT, Padilha foi um dos principais entusiastas da legenda com a indicação do ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) como companheiro de chapa de Lula em 2022. Parlamentares petistas apontam que, na época, ele foi um dos maiores defensores de que Lula construísse uma postulação de frente ampla para tentar chegar ao Planalto novamente.

Deputado federal reeleito pelo PT de São Paulo, Padilha é médico infectologista pela USP, PhD em Saúde Pública pela Unicamp e professor universitário. Também assumiu as pastas da Saúde e Relações Institucionais durante a gestão de Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo, entre 2015 e 2016. (Valor Econômico)

