Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2023

Viera Fernandes é servidor de carreira da Caixa e já foi presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da instituição. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, nessa quarta-feira (25), a presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano. A troca no comando do banco estava sendo desenhada desde julho e envolve as negociações para aproximar o Centrão do governo. Quem assume o posto é o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

– Quem é Carlos Antônio Vieira Fernandes? Viera Fernandes é servidor de carreira da Caixa e já foi presidente do Funcef, fundo de pensão dos funcionários da instituição. Conterrâneo e aliado do líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), ele trabalhou como secretário-executivo quando o parlamentar era ministro das Cidades, no governo Dilma Rousseff (PT).

Além disso, Vieira Fernandes já foi secretário executivo de Gilberto Occhi, que é ligado ao PP, no Ministério da Integração Nacional. A batida de martelo sobre o banco ocorre na semana em que Lula retoma à presidência, após semanas de licença médica devido a uma cirurgia no quadril.

– Carlos Antônio Vieira Fernandes foi indicado por quem? De acordo com integrantes do PP, o nome de Vieira foi levado ao governo pouco antes de Lira iniciar uma viagem para Índia e para China. Com a volta ao Brasil do presidente da Câmara, a movimentação pela troca foi retomada, ao mesmo tempo que os projetos econômicos travados Congresso começam a ser tocados. Líderes da Casa sinalizaram que vão aprovar o projeto de lei que estipula a taxação de offshores e fundos exclusivos, atingindo os “super ricos”.

Mudança

O governo divulgou nota oficial sobre a mudança: “Nomeação de novo presidente da Caixa Econômica Federal – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (24/10), com a presidenta da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano, e agradeceu seu trabalho e dedicação no exercício do cargo. Serrano cumpriu na sua gestão uma missão importante de recuperação da gestão e cultura interna da Caixa Econômica Federal, com a valorização do corpo de funcionários e retomada do papel do banco em diversas políticas sociais, ao mesmo tempo aumentando sua eficiência e rentabilidade, ampliando os financiamentos para habitação, infraestrutura e agronegócio. Na gestão de Serrano foram inauguradas 74 salas de atendimento para prefeitos em todo o país, cumprindo um compromisso de campanha. O governo federal nomeará o economista Carlos Antônio Vieira Fernandes para a presidência do banco, dando continuidade ao trabalho da Caixa Econômica Federal na oferta de crédito na nossa economia e na execução de políticas públicas em diversas áreas sociais, culturais e esportivas.” As informações são do jornal O Globo e do portal de notícias G1.

2023-10-25