Por Redação O Sul | 31 de maio de 2023

Com apenas 19 anos, Clemente del Vecchio tem uma fortuna avaliada em US$ 3,3 bilhões. (Foto: Reprodução)

Clemente del Vecchio é, segundo ranking da revista “Forbes”, o bilionário mais jovem do mundo, com apenas 19 anos e uma fortuna avaliada em US$ 3,3 bilhões (R$ 16,4 bilhões, segundo a cotação atual).

O recém-adulto italiano é um dos seis herdeiros de Leonardo Del Vecchio, que morreu em 2022, aos 87 anos. Ele era dono da Luxottica, empresa fundada em 1961 e que, em 2018, se fundiu com a francesa Essilor, criando a EssilorLuxottica, maior empresa de óculos do mundo.

Entre as marcas licenciadas que fazem parte da EssilorLuxottica estão: Ray-Ban, Oakley, Armani Exchange, Dolce & Gabana, Prada e Versace. Atualmente, a empresa está avaliada em US$ 78,3 bilhões (R$ 391 bilhões), segundo dados da Bloomberg.

Após a morte do seu pai, Clemente ficou com 12,5% da Delfin, holding que que tem fatias de outras empresas, sendo acionista majoritária de empresas como a Mediobanca, especializada em serviços financeiros, e minoritária da Covivio, ligada ao setor imobiliário.

Ele foi parar na lista da “Forbes” ainda no ano passado, aos 18 anos, após o falecimento do seu pai e a divisão da herança. Atualmente, ele ocupa a 818ª posição entre todos os bilionários.

Também ficaram com parte dos bens e investimentos de Leonardo del Vecchio os outros cinco filhos de três relacionamentos diferentes, sua última ex-esposa, Nicoletta Zampillo, além de executivos do grupo.

De acordo com a Forbes, o executivo deixou uma fortuna avaliada em US$ 25,5 bilhões – sendo cerca de US$ 22 bilhões referentes apenas aos 32% da sua participação na EssilorLuxottica.

Mais ricos do mundo

Em abril, a Forbes divulgou a lista das pessoas mais ricas do mundo. O mais rico do planeta é o empresário francês Bernard Arnault, presidente do grupo LVMH — maior empresa de artigos de luxo, que inclui as famosas marcas de moda e cosméticos Louis Vuitton e Sephora. Ele acumula patrimônio de U$ 211 bilhões.

Logo em seguida vem Elon musk, com US$ 180 bilhões. O bilionário é fundador da SpaceX, CEO da Tesla, vice-presidente da OpenAI, fundador e CEO da Neuralink; co-fundador e presidente da SolarCity e proprietário do Twitter. Uma mulher aparece na 11ª posição. O posto é ocupado por Francoise Bettencourt Meyers, neta do fundador da L’Oreal. As informações são dos jornais Valor Econômico e Correio Braziliense.

2023-05-31