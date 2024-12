Política Saiba quem é Daniela Lima, nova esposa do ministro Flávio Dino

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

Daniela Lima acompanhou Dino em sua posse como ministro do Supremo, em fevereiro. (Foto: Antonio Augusto/SCO/STF)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, se casou no último sábado (30) no Maranhão. O magistrado oficializou a união com Daniela Lima, sua companheira há 14 anos.

Daniela Lima foi assessora de Dino no Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Os dois começaram a se relacionar depois do ministro se divorciar da professora universitária Deane Maria Fonseca de Castro. O casal tem três filhos.

Casamento

No casamento, o ministro cantou o hino e exibiu a camisa do Botafogo, seu time do coração, que venceu a Copa Libertadores no mesmo dia da cerimônia em partida contra o Atlético Mineiro.

Entre os convidados estavam ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Luis Roberto Barroso; e políticos, como o ministro do Esporte, André Fufuca, o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), e o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli.

Eles publicaram imagens nas redes sociais para celebrar o casal “Dani e Flavio”.

Em determinado momento da festa, Barroso subiu para o palco e, junto com a banda, cantou o samba “Aquarela Brasileira”, de Martinho da Vila.

A festa contou ainda com a presença de parlamentares do Maranhão. Entre eles, os deputados federais Rubens Júnior (PT-MA) e Márcio Jerry (PCdoB), que foi um dos padrinhos do casamento. Amigo pessoal de Dino, o desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), também foi padrinho.

A lista de ausentes do casamento também chama atenção. O ministro não convidou o governador. Antes de ser excluído da cerimônia, Carlos Brandão se afastou do ministro. As rusgas começaram logo após assumir o Executivo, durante as eleições da Assembleia Legislativa. Dino havia costurado um acordo para reeleger Othelino Neto (PCdoB), que é marido de sua antiga suplente no senado, a hoje senadora Ana Paula Lobato.

