Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2025

A futura ministra expressou seu compromisso com o cargo, afirmando que continuará “dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas”. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

A articulação política entre o governo federal e o Congresso Nacional agora tem uma nova responsável. A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, foi confirmada como a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, conforme anunciado pelo governo federal em uma nota oficial nessa sexta-feira (28).

Gleisi Hoffmann assume a pasta no lugar de Alexandre Padilha, que, por sua vez, será o novo ministro da Saúde, cargo até então ocupado pela socióloga Nísia Trindade. A posse de Padilha como ministro da Saúde está marcada para o dia 10 de março, data que também foi definida para a posse de Gleisi Hoffmann como ministra de Relações Institucionais.

Em suas redes sociais, a futura ministra expressou seu compromisso com o cargo, afirmando que continuará “dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas”. Gleisi ainda ressaltou sua expectativa de “corresponder à confiança do presidente Lula, em uma construção conjunta com os partidos aliados, o Congresso Nacional e demais instituições”. O trabalho de Gleisi será crucial para manter a harmonia e a colaboração entre o governo e o Legislativo, uma vez que a Secretaria de Relações Institucionais tem um papel fundamental na construção de consensos e na articulação de projetos importantes.

Natural de Curitiba, Gleisi Hoffmann tem 59 anos e é formada em Direito. Ao longo de sua carreira, ocupou diversos cargos públicos estaduais e federais. Em 2011, foi nomeada ministra-chefe da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff, experiência que lhe conferiu grande visibilidade no cenário político. Além disso, Gleisi foi eleita presidenta nacional do PT em 2017 e reeleita para o cargo em 2020. Em 2022, foi reeleita deputada federal pelo PT no Paraná, demonstrando a confiança que a base eleitoral tem em sua liderança.

Após o anúncio da nomeação, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, desejou sucesso a Gleisi Hoffmann em sua “importante missão de dialogar com o parlamento”. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, manifestou seus votos de “pleno êxito na nova função” e enfatizou a continuidade do “diálogo permanente a favor do Brasil”. Essas mensagens de apoio indicam a importância da tarefa que Gleisi tem pela frente, com a expectativa de fortalecer a articulação entre o governo e o Congresso, além de garantir o andamento das pautas prioritárias para o País.

