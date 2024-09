Política Saiba quem é Macaé Evaristo, nova ministra dos Direitos Humanos

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2024

Macaé é deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. Foto: Ricardo Stuckert/PR Macaé é deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (9) a deputada estadual de Minas Gerais Macaé Evaristo (PT) como sucessora de Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida.

Silvio Almeida foi demitido na sexta-feira (6) após se tornarem públicas as denúncias de assédio sexual contra o então ministro. Ele nega as acusações.

“Querido presidente, foi com muita honra que aceitei o seu convite para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania”, escreveu Macaé nas redes sociais.

“Nosso país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. Temos muito trabalho pela frente e sigo esperançosa, com o compromisso de uma vida na luta por direitos”, complementou.

A declaração aconteceu em uma postagem do presidente nas redes sociais em que ele a felicitava pelo novo cargo.

“Hoje convidei a deputada estadual Macaé Evaristo para assumir o ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela aceitou. Assinarei em breve sua nomeação. Seja bem-vinda e um ótimo trabalho”, publicou Lula.

Prima da escritora Conceição Evaristo, Macaé é deputada estadual pelo PT em Minas Gerais. É professora desde os 19 anos, graduada em Serviço Social, mestre e doutoranda em educação. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária municipal (2005 a 2012) em Belo Horizonte e estadual (2015 a 2018) de Educação.

Em 2022, Macaé Evaristo foi eleita deputada estadual de Minas Gerais com mais de 50 mil votos. Antes, foi eleita em 2020 para a função de vereadora de Belo Horizonte. Macaé já atuou no governo federal durante o governo de Dilma Rousseff. Em 2013 e 2014, foi titular da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (MEC).

Ao longo de sua carreira política e profissional, coordenou programas como a implantação de Escolas Indígenas, a Escola Integral em Minas Gerais, a Escola Integrada em BH e as cotas para ingresso de estudantes de escolas públicas, negros e indígenas no ensino superior, quando esteve no MEC.

O Ministério dos Direitos Humanos está sendo comandado interinamente desde então por Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que concilia as duas funções. A nomeação de Macaé acontecerá ainda nesta segunda em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), segundo a Secretária de Comunicação Social da Presidência da República (Secom).

