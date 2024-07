Mundo Saiba quem é Masoud Pezeshkian, o novo presidente do Irã que promete acabar com o isolamento do país

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Pezeshkian já foi parlamentar durante cinco legislaturas Foto: Reprodução/Twitter Pezeshkian já foi parlamentar durante cinco legislaturas. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O reformista Masoud Pezeshkian foi eleito presidente do Irã ao derrotar o seu oponente conservador Saeed Jalili. Pezeshkian, de 70 anos, recebeu 53,3% dos mais de 30 milhões de votos contabilizados no segundo turno do pleito. Já Jalili obteve 44,3%. A votação ocorreu na sexta-feira (5). O pleito foi convocado depois que o presidente anterior, Ebrahim Raisi, morreu em um acidente de helicóptero em maio.

Ao saber do resultado, Pezeshkian agradeceu a seus partidários e pediu a todos os iranianos que o acompanhem na “dura tarefa que tem pela frente”. “As eleições terminaram e este é só o começo da nossa aliança”, declarou. “O caminho que temos pela frente não será fácil, exceto pela companhia, empatia e confiança de vocês. Eu estendo minha mão a vocês e juro que não os abandonarei”, prosseguiu. Pezeshkian, que é cirurgião cardíaco, criticiou a polêmica polícia moral do Irã e chamou atenção por prometer tentar acabar com o fim do isolamento iraniano no mundo. O presidente eleito pediu “negociações construtivas” com as potências ocidentais sobre a renovação do acordo nuclear de 2015 — no qual o Irã acordou frear seu programa nuclear em troca de um alívio de sanções ocidentais. “Sou um principista [pessoa que defende os conceitos que sustentam a República Islâmica] e, a partir desses princípios, é que buscamos reformas”, disse ele durante a campanha. Pezeshkian já foi parlamentar durante cinco legislaturas. Em sua passagem pelo Parlamento, ele gerou polêmica por defender a descriminalização das drogas. Entre 2001 e 2005, ele foi ministro da Saúde durante o segundo governo de Mohammad Khatami (1997-2005), que é considerado o primeiro presidente reformista da República Islâmica. Khatami apoiou a candidatura do seu antigo ministro, assim como fez Mehdi Karrubi, um clérigo dissidente que em 2009 tentou chegar à presidência do Irã nas questionadas eleições daquele ano e que, desde então, está em prisão domiciliar. Pezeshkian já tentou se eleger presidente em 2013 e 2021. Na primeira tentativa, retirou sua candidatura para apoiar outro candidato. Na segunda, ele foi desqualificado da disputa pelo Conselho dos Guardiões, um órgão formado por 12 clérigos e juristas. O motivo foi seu apoio aos protestos contra os resultados do pleito de 2009.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-quem-e-masoud-pezeshkian-o-novo-presidente-do-ira-que-promete-acabar-com-o-isolamento-do-pais/

Saiba quem é Masoud Pezeshkian, o novo presidente do Irã que promete acabar com o isolamento do país

2024-07-06