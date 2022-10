Política Saiba quem é Nikolas Ferreira, o deputado federal mais votado do País

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Nikolas Ferreira se diz "cristão, conservador e defensor da família". (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nikolas Ferreira (PL), o deputado federal mais votado do Brasil e da história de Minas Gerais, tem 26 anos e nasceu em Belo Horizonte (MG). Atualmente, ele é vereador da capital mineira – eleito em 2020 com 29.388 votos. Quando foi eleito, ganhou pelo PRTB.

No site da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Nikolas é descrito como “cristão, conservador e defensor da família”.

Ele é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e já afirmou que foi hostilizado várias vezes na faculdade pelos posicionamentos contra a esquerda, o feminismo e a ideologia de gênero.

Criado no Cabana do Pai Tomás, bairro pobre na Região Oeste de BH, ele disse que acredita que os estudantes das comunidades são as maiores vítimas da doutrinação ideológica, segundo o site.

Ao saber o resultado das eleições de domingo (2), o deputado também aproveitou para alfinetar opositores. “A gente não pode deixar de mandar um recado aqui para a esquerda: vai ter que engolir o Nikolas federal”, celebrou. eputado eleito já afirmou ter sido hostilizado na faculdade por suas ideias conservadoras, que incluem o combate ao feminismo e as críticas à esquerda.

Nikolas obteve 1.492.047 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O recorde nacional anterior era de Eduardo Bolsonaro (ex-PSL, atual PL), que teve 1.814.443 votos nas eleições de 2018.

Em MG, o recorde anterior era de Patrus Ananias (PT), que recebeu cerca de 520 mil votos nas eleições de 2002.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Nikolas entrou na política em 2020, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte.

Depois de Nikolas, o segundo deputado federal mais votado do País foi Guilherme Boulos (PSOL), em São Paulo. Com 100% das seções apuradas no Estado, ele recebeu 1.001.472 votos.

Já em Minas Gerais, o segundo deputado federal mais votado é André Janones (Avante), com 238.967 votos. Em terceiro lugar aparece Duda Salabert (PDT), com 208.332.

Polêmicas

O Ministério Público de Minas Gerais investiga a conduta de Nikolas pela veiculação de um vídeo nas redes sociais em que critica a presença de uma adolescente transexual em um banheiro feminino de um colégio particular da capital.

Em setembro de 2021, ele foi barrado ao tentar visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, por não apresentar o comprovante de vacinação contra a covid.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política