Mundo Saiba quem é o brasileiro preso após tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Fernando Andrés Sabag Montiel foi preso na noite de quinta-feira Foto: Reprodução Fernando Andrés Sabag Montiel foi preso na noite de quinta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O brasileiro que foi preso após tentar matar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de quinta-feira (1º), em Buenos Aires, se chama Fernando Andrés Sabag Montiel.

De acordo com o governo argentino, ele tem 35 anos, possui registro para trabalhar como motorista de aplicativo no país e recebeu uma advertência por andar com uma faca em março do ano passado. Na ocasião, ele disse aos policiais que portava o objeto para “defesa pessoal”.

Ainda não se sabe qual foi a motivação para a tentativa de assassinato, que ocorreu quando Cristina cumprimentava apoiadores na frente da sua casa, no bairro Recoleta. Fernando apontou uma pistola para a rosto da vice-presidente e apertou o gatilho, mas a arma, que estava carregada, falhou.

A ação do homem foi filmada por pessoas que estavam no local. Policiais que atuam na segurança de Cristina prenderam o brasileiro. Após o atentado, Cristina continuou cumprimentando apoiadores e dando autógrafos.

Filho de estrangeiros, o homem nasceu em São Paulo e mora na capital argentina desde a década de 1990, para onde se mudou aos 6 anos de idade. Segundo a polícia argentina, Fernando possui tatuagens com símbolos nazistas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo