Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2022

Entre os projetos de 36 países que concorreram na grande final do Prêmio Jovem da Água de Estocolmo (Stockholm Junior Water Prize – SJWP), a pesquisa que desenvolveu absorventes higiênicos de baixo custo e ambientalmente sustentáveis, do campus Osório do IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul), recebeu o Prêmio de Excelência.

A conquista foi anunciada nesta semana, durante o evento realizado na Suécia, e equivale ao segundo lugar do SJWP. O trabalho, intitulado “SustainPads: Absorventes sustentáveis e acessíveis a partir de subprodutos industriais”, foi realizado pelas estudantes do ensino médio Laura Drebes e Camily Pereira e orientado pela professora Flavia Twardowski. Elas foram as únicas representantes do Brasil no evento.

O projeto

As adolescentes desenvolveram absorventes higiênicos mais baratos e ambientalmente sustentáveis em comparação com os produtos encontrados no mercado, de algodão e plástico. O baixo custo dos absorventes, que é de R$ 0,02, em média, contribui para reduzir o problema da falta de acesso a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual.

Os materiais absorventes foram produzidos a partir das fibras da palmeira juçara e do pseudocaule da bananeira (subprodutos industriais do Litoral Norte gaúcho). Dos resíduos da indústria nutracêutica (de cápsulas de medicamentos), as estudantes criaram um biofilme que envolve a parte interna do absorvente e é colocado dentro de suportes feitos com sobras de tecido.

