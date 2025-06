Rio Grande do Sul Saiba quem é o general cotado para o Comando Militar do Sul, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

Alcides Valeriano de Faria Junior em 58 anos e está há 43 anos nas Forças Armadas. (Foto: Arquivo/O Sul)

O Alto Comando do Exército fechou a lista de promoção dos três novos generais quatro-estrelas. São eles Luiz Gonzaga Viana Filho (infantaria), Luís Cláudio de Mattos Basto (infantaria) e Alcides Valeriano de Faria Júnior (cavalaria), este último cotado para assumir o Comando Militar do Sul (CMS), sediado em Porto Alegre.

Nascido em Juiz de Fora (MG), ele tem 58 anos e é general-de-divisão e atualmente exerce a função de 5º Subchefe do Estado-Maior do Exército, em Brasília (DF). Faria Júnior ingressou na corporação em 1982, por meio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP).

Sua trajetória inclui a participação em Missões de Paz no Chipre (2000) e Guiné-Bissau (2016). Foi também instrutor do Centro de Treinamento Conjunto para Operações de Paz na Argentina (2008-2009), bem como subcomandante para Interoperabilidade do Exército no Estado norte-americano do Texas (2019-2021).

“Kids pretos”

A lista mantém fora da cúpula do Exército os “kids pretos”, como são chamados os militares com formação em forças especiais e que tiveram sua imagem abalada pelas investigações da Polícia Federal (PF) sobre a tentativa de golpe de Estado.

O grupo teve grande representatividade na cúpula do Exército durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), com quatro forças especiais no Alto Comando. Nenhum outro general com essa formação integrou o grupo dos 16 generais da mais alta patente desde o início do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

(Marcello Campos)

