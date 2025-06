Rio Grande do Sul Governo gaúcho realiza levantamentos para identificar pontos críticos de acúmulo de sedimentos em rios

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Levantamentos batimétricos embasarão ações de prevenção contra enchentes no Estado Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini Levantamentos batimétricos embasarão ações de prevenção contra enchentes no Estado. (Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini) Foto: Camila Domingues/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo gaúcho assinou neste mês as ordens de serviço que autorizam o começo dos levantamentos batimétricos nas quatro regiões prioritárias do Eixo 2 do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul (Desassorear RS), que engloba os rios de grande porte.

Esses levantamentos consistem em medições detalhadas do relevo submerso dos rios, com o objetivo de identificar pontos críticos de acúmulo de sedimentos e outras alterações no leito dos cursos d’água. As áreas contempladas nesta etapa são a Bacia Taquari/Antas, Baixo Jacuí, Guaíba e Bloco Metropolitano, que abrange os rios Caí, Sinos e Gravataí.

As empresas responsáveis deverão apresentar o plano de trabalho em até 30 dias a partir da assinatura das ordens de serviço. A execução dos estudos tem previsão de ser finalizada em até 180 dias.

“O levantamento batimétrico será fundamental para gerar dados precisos sobre a atual situação cursos hídricos. Desempenha um papel essencial na avaliação das condições dos rios, pois permite mapear com precisão o relevo do leito fluvial e identificar alterações provocadas por eventos extremos, como enchentes. Esses dados servirão de base para avaliar a viabilidade técnica e econômica de futuras intervenções de desassoreamento nessas regiões. As informações coletadas também subsidiarão a melhoria dos sistemas de alerta de inundações, por meio de modelagem hidrodinâmica, e o aprimoramento do planejamento e gestão de eventos críticos de origem hidrológica”, informou o governo.

Programa de Desassoreamento

Dividido em dois eixos, o programa abrange tanto pequenos cursos d’água quanto rios de maior porte. O Eixo 1, voltado a recursos hídricos de menor escala, é executado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Na segunda quinzena de junho, o Eixo 1 atingiu a marca de mais de 1 milhão de metros cúbicos de sedimentos removidos em menos de cinco meses de trabalho.

As ações incluem a limpeza de pequenos rios, arroios, canais de drenagem e sistemas pluviais em diversas regiões do Estado. Até o momento, são 89 projetos em andamento, distribuídos em 65 municípios, com 55 frentes de trabalho ativas e 34 já concluídas. Do total de R$ 301 milhões previstos via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), cerca de R$ 54 milhões já foram executados. A primeira fase do programa contempla 154 cidades.

Guaíba

Paralelamente às ações de batimetria e desassoreamento, o governo do Estado informou que também está avançando nas operações de dragagem no Guaíba. Os trabalhos estão concentrados nos principais canais de navegação, como os de Itapuã, Leitão e Pedras Brancas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-gaucho-realiza-levantamentos-para-identificar-pontos-criticos-de-acumulo-de-sedimentos-em-rios/

Governo gaúcho realiza levantamentos para identificar pontos críticos de acúmulo de sedimentos em rios

2025-06-27