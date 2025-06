Esporte Real Madrid faz 3 a 0 no RB Salzburg e pega Juventus nas oitavas do Mundial

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Com o resultado, o Real Madrid garantiu a primeira posição do Grupo H e, de quebra, ainda eliminou o RB Salzburg. Foto: Reprodução Com o resultado, o Real Madrid garantiu a primeira posição do Grupo H e, de quebra, ainda eliminou o RB Salzburg. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Real Madrid venceu o RB Salzburg por 3 a 0 na noite dessa quinta-feira (26), em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Vinicius Júnior, Valverde e Gonzalo García marcaram os gols dos espanhóis na Filadélfia. O Lincoln Financial Field ainda viu muita chuva, mas, ao contrário de outros compromissos, a partida não foi paralisada.

Com o resultado, o Real Madrid garantiu a primeira posição do Grupo H e, de quebra, ainda eliminou o RB Salzburg. No outro jogo do grupo, o Al-Hilal bateu o já eliminado Pachuca e conquistou a segunda vaga do certame.

Nas oitavas de final, o Real Madrid vai enfrentar a Juventus. O duelo será disputado na terça-feira (1º), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

O jogo

O início da partida foi bastante estudado, com boas oportunidades para ambas as equipes, mas o Real Madrid desequilibrou rapidamente. O talento individual, sem dúvida, pesa para o lado dos merengues

Já com muita chuva no Lincoln Financial Field, Belligham concedeu grande assistência para Vinicius Júnior desencantar no Mundial de Clubes. O atacante brasileiro driblou, acertou belo chute de canhota e abriu o placar.

Foi do camisa 7, também, a jogada do segundo gol do Real Madrid. Arda Güler achou Vinicius Júnior na entrada da área, e ele concedeu linda assistência de calcanhar para Valverde finalizar sem chances para Zawieschitzky.

Na etapa complementar, brilhou a estrela de Courtois. O goleiro belga segurou as tentativas do RB Salzburg de buscar uma reação, com pelo menos três grandes defesas, em chutes de Kjaergaard, Daghim e Baidoo.

A equipe espanhola também teve suas chances, com Valverde e Bellingham, mas a bola não entrou. Xabi Alonso ainda ganhou um problema, já que Rüdiger sentiu problema físico e precisou ser substituído no segundo tempo.

No fim, ainda deu tempo do Real Madrid ampliar a vantagem e sacramentar a vitória. Dessa vez quem concedeu a assistência foi Alexander-Arnold, e Gonzalo García completou com um toque de classe. A promessa espanhola foi uma das grandes surpresas da fase de grupos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/real-madrid-faz-3-a-0-no-rb-salzburg-e-pega-juventus-nas-oitavas-do-mundial/

Real Madrid faz 3 a 0 no RB Salzburg e pega Juventus nas oitavas do Mundial

2025-06-27