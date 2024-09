Política Saiba quem é o marqueteiro agredido por assessor de Pablo Marçal em debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Duda Lima levou um soco de assessor de Marçal Foto: Reprodução de TV

Duda Lima, marqueteiro do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), foi agredido, na noite de segunda-feira (23), durante debate entre os candidatos à prefeitura da capital paulista, organizado pelo Grupo Flow.

Nahuel Medina, assessor do candidato Pablo Marçal (PRTB), agrediu o marqueteiro com um soco.

Lima é especialista em marketing político, formado pela USP (Universidade de São Paulo). Ele já trabalhou em campanhas de vereadores e prefeitos, como a de Celso Russomano, em 2016, quando o político disputou as eleições para a prefeitura da capital paulista.

De acordo com o DivulgaCand, sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de dados sobre os candidatos, Nunes já pagou R$ 4 milhões à empresa de marketing de Lima, a F.A.R.O Propaganda e Publicidade, durante o período de campanha. Foram R$ 2 milhões em 15 de agosto e mais R$ 2 milhões no dia 27 do mesmo mês.

A defesa de Lima afirmou que ele pediu uma medida protetiva contra Medina. De acordo com o advogado Daniel Bialski, caso a Justiça conceda o pedido, Medina não poderá estar no mesmo ambiente que o marqueteiro, incluindo os próximos debates eleitorais. Lima levou seis pontos no rosto após a agressão.

O assessor de Marçal foi encaminhado a uma delegacia, onde prestou depoimento, assinou um termo circunstanciado e foi liberado. “Eu só me defendi instintivamente”, declarou.

