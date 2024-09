Rio Grande do Sul Vinte e quatro novos juízes substitutos tomam posse no Tribunal de Justiça gaúcho

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A solenidade ocorreu no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz do TJRS Foto: Eduardo Nichele/TJRS A solenidade ocorreu no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz do TJRS. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinte e quatro novos juízes substitutos tomaram posse no TJRS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre. A solenidade foi realizada no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, na tarde de segunda-feira (23).

Oriundos do RS, de Santa Catarina, da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Sergipe e de São Paulo, os novos magistrados – 15 homens e 9 mulheres – foram aprovados em concurso promovido pelo Judiciário.

São eles: Jessica Silveira Rollemberg Gomes, Mariana Arantes Ribeiro Landin, Paulo de Araujo Morais, Gleisson Sartori, Julia Barcellos Eltz de Sousa, Adrissa Flores Severo, Felipe Zabeu Vasen, Mayara Gomes Pedroso, Diego Luiz Trindade, Daniel Vitor Rizzi Isotton, Guilherme Pires Mitidiero, Eliana Endres Viero, Cléber do Amaral Schenkel, Pedro Henrique Schidlowski, Renan Alexandre Ioris, Márcio Luciano Rossi Barbieri Homem, Leonardo Michelin Pinto, Bárbara Mendes de Sant’anna, Rafael Gomes Cipriani Silva, Daniel de Oliveira Borges, Arthur Reveilleau dos Reis, Taiele Balardin de Oliveira, Jaime Vieira de Almeida Júnior e Jessica Boms.

Durante a solenidade, o presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, destacou a importância da chegada dos novos juízes para o enfrentamento do déficit de profissionais em diversas unidades judiciárias do Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/vinte-e-quatro-novos-juizes-substitutos-tomam-posse-no-tribunal-de-justica-gaucho/

Vinte e quatro novos juízes substitutos tomam posse no Tribunal de Justiça gaúcho

2024-09-24