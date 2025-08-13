Quarta-feira, 13 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Mozart Sales é médico formado pela Universidade de Pernambuco.

Foto: Divulgação
Mozart Sales é médico formado pela Universidade de Pernambuco. (Foto: Divulgação)

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) a revogação do visto americano de Mozart Júlio Tabosa Sales, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e de Alberto Kleiman, ex-funcionário do governo brasileiro.

A medida, anunciada pelo secretário de Estado Marco Rubio, foi justificada pela participação de ambos na implementação do programa Mais Médicos, entre 2013 e 2018, em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e Cuba. Os EUA disseram que o programa financiava a ditadura cubana.

“O Departamento de Estado está tomando medidas para revogar vistos e impor restrições de visto a vários funcionários do governo brasileiro e ex-funcionários da OPAS, cúmplices do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. O Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de ‘médicos’ estrangeiros”, afirmou o secretário, citando a Organização PanAmericana da Saúde.

Mozart Sales é médico formado pela Universidade de Pernambuco, com residência em Clínica Médica, especialização em Medicina Legal e doutorado em Saúde Integral pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Servidor concursado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz desde 1999, também é médico legista do Instituto de Medicina Legal de Pernambuco.

Na vida pública, foi vereador do Recife entre 2004 e 2008 e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. No governo federal, ocupou cargos como assessor e chefe de gabinete no Ministério da Saúde e, entre 2012 e 2014, foi secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Nesse período, participou da criação do programa Mais Médicos, lançado no governo Dilma Rousseff.

O Departamento de Estado americano alega que Mozart e Alberto Kleiman, então assessor de Assuntos Internacionais da pasta, teriam usado a Opas como intermediária para contratar médicos cubanos “sem seguir requisitos constitucionais brasileiros”, driblando sanções dos EUA a Cuba e repassando ao governo cubano valores devidos aos profissionais. O comunicado afirma que o esquema “enriqueceu o regime cubano” e privou a população de cuidados médicos essenciais.

A decisão integra uma série de medidas recentes do governo Trump contra o Brasil, que incluem um tarifaço sobre produtos brasileiros, sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e revogação de vistos de outros magistrados e autoridades.

Criado em 2013, o programa tinha como objetivo ampliar a presença de médicos em áreas carentes, como periferias e municípios do interior. A participação de Cuba foi encerrada em 2018, durante o governo Jair Bolsonaro, após decisão de Havana. Relançado em 2023, conta atualmente com cerca de 24,7 mil médicos em 4,2 mil municípios.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Guerra na Ucrânia: Rússia prepara teste de míssil nuclear misterioso no Ártico
https://www.osul.com.br/saiba-quem-e-o-secretario-do-ministerio-da-saude-que-teve-o-visto-revogado-pelos-estados-unidos/ Saiba quem é o secretário do Ministério da Saúde que teve o visto revogado pelos Estados Unidos 2025-08-13
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido
Porto Alegre Feira Ecológica do Bom Fim celebra 34 anos com festa aberta ao público neste sábado
Rio Grande do Sul Dívidas do IPVA 2025 no Rio Grande do Sul serão encaminhadas à Serasa neste domingo
Rio Grande do Sul Governo gaúcho anuncia pacote de incentivos para profissionais da educação e estudantes da Rede Estadual de ensino
Política Acareação: monitoramento de Alexandre de Moraes foi pedido “diretamente” por Bolsonaro, diz defesa do ex-assessor Marcelo Câmara
Política Braga Netto nega ao Supremo ter participado de plano golpista e diz que o ministro Alexandre de Moraes é “parcial”
Mundo “Reforça o compromisso de Trump em punir regimes autoritários”, diz Eduardo Bolsonaro após o governo americano cancelar vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos
Política Lula diz que enviou carta convidando Donald Trump para participar da COP30, que acontecerá em Belém
Brasil Governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde do Brasil por sua relação com o programa Mais Médicos
Economia Fiergs vê avanços, mas aponta como insuficientes as medidas do governo Lula contra tarifas de Trump
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Marido de Carla Zambelli tem contas bloqueadas pela Justiça

Política Câmara dos Deputados aprova projeto que aumenta pena para o crime de aliciamento de crianças e adolescentes pela internet

Política Bolsonaro nega participação em trama golpista, contesta delação de Mauro Cid e pede ao Supremo para ser absolvido

Política Bolsonaristas comemoram visibilidade mundial de críticas ao ministro Alexandre de Moraes em relatório dos Estados Unidos