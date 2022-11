Política Saiba quem é quem na equipe de Lula para a transição de governo

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2022

Simone Tebet atuará na área de Desenvolvimento Social durante a transição de governo. (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) assinou nesta terça-feira (8) três portarias que marcam o início formal do governo de transição em Brasília.

Uma das portarias nomeia um “conselho político” formado pelos coordenadores de transição, com representantes dos partidos que formaram a coligação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e novas siglas que se juntaram ao grupo após a eleição.

Também foram anunciados os componentes de dois grupos técnicos: o de economia e o de assistência social.

No núcleo econômico, Alckmin anunciou os idealizadores do Plano Real, André Lara Resende e Persio Arida. Também participam do grupo técnico o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa e o professor de economia Guilherme Mello.

Por lei, o governo eleito tem direito a 50 cargos para a transição. Por parte do atual governo, a transição está sendo feita pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

Entenda o que é e como funciona a equipe de transição de governo

Veja, a seguir, os nomes confirmados para a equipe de transição do governo Lula.

Ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin foi eleito vice-presidente na chapa de Lula e será o coordenador da equipe de transição. Atualmente no PSB, Alckmin foi filiado por mais de 30 anos ao PSDB.

Na semana passada, o vice eleito esteve em Brasília se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e teve uma reunião com o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil).

Economia

— André Lara Resende: um dos idealizadores do Plano Real. Presidiu o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no governo Fernando Henrique Cardoso.

— Persio Arida: também é um dos pais do Plano Real. Foi presidente do BNDES entre 1993 e 1994 e do Banco Central em 1995.

— Guilherme Mello: professor de economia e coordenador do programa de pós graduação em desenvolvimento econômico da Unicamp. Foi assessor econômico da campanha de Lula.

— Nelson Barbosa: O ex-ministro do Planejamento e ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff.

Coordenadores

— Gleisi Hoffman: coordenadora da articulação política do gabinete de transição, Gleisi Hoffman é a atual presidente do PT, e foi uma das coordenadoras da campanha de Lula neste ano. No governo Dilma, Gleisi foi ministra da Casa Civil.

— Aloizio Mercadante: Aloizio Mercadante será coordenador do grupo técnico do gabinete. Ex-senador, Mercadante coordenou o programa de governo de Lula na campanha deste ano. Nos governos Dilma Rousseff (2011-2016), Mercadante comandou três ministérios: Ciência e Tecnologia; Educação; e Casa Civil.

— Floriano Pesaro: coordenador-executivo do gabinete, o ex-deputado federal Floriano Pesaro atualmente é filiado ao PSB.

Pesaro também já foi filiado ao PSDB e atuou como secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo na gestão de José Serra. Também foi secretário estadual quando Geraldo Alckmin governou São Paulo

— Janja Lula da Silva: futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, irá coordenar os preparativos da posse presidencial e será a responsável pelas decisões da cerimônia de 1º de janeiro. Com MBA em gestão social e sustentabilidade, ela atuou como coordenadora de programas voltados ao desenvolvimento sustentável na hidrelétrica de Itaipu, onde ingressou em 2005.

Assistência social

— Simone Tebet: segundo o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, a senadora Simone Tebet atuará na área de Desenvolvimento Social durante a transição de governo.

Tebet disputou a Presidência da República pela primeira vez neste ano e ficou em terceiro lugar no primeiro turno ao obter 4,9 milhões de votos (4,1%). Tebet ficou à frente de candidatos como Ciro Gomes (PDT), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil). No segundo turno, a senadora apoiou Lula e acompanhou o então candidato em diversas agendas pelo país.

— Márcia Lopes: assistente social e professora, com atuação na área social nos governos do PT. Foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff entre 2010 e 2011.

— Tereza Campello: economista e professora universitária, com atuação em gestões do PT na área social. Também comandou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome entre 2011 e 2016 na gestão de Dilma.

— André Quintão: é deputado estadual pelo PT em Minas Gerais. Assiste social e sociólogo, foi secretário de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte (1994-1996) e secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social (2015-2016) de Minas Gerais. Foi vice na chapa de Alexandre Kalil ao governo de Minas.

