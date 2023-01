Política Saiba quem é Rita Serrano, indicada para comandar a Caixa Econômica Federal

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2023

Funcionária de carreira há 33 anos, futura presidente da Caixa é sindicalista no banco. (Foto: PT/Divulgação)

O ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, havia anunciado na última semana que Rita Serrano será a nova presidente da Caixa Econômica Federal. Rita é funcionária da Caixa desde 1989, onde exerceu diversas funções. Desde 2014, participa do Conselho de Administração do banco. Primeiro, como suplente. E, desde 2017, como titular, com duas reeleições desde então.

Como representante dos empregados, Serrano cobrou celeridade na apuração sobre as denúncias de assédio sexual feitas contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, em junho.

Funcionária de carreira há 33 anos do banco, Rita foi uma escolha que teve o aval da base sindical do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ela será a quarta mulher a presidir a Caixa, segunda oriunda do quadro da instituição. “O presidente Lula mais uma vez resgata o valor do que é para todos, público, valorizando a Caixa e provando seu compromisso com as mulheres e trabalhadores”, agradeceu a indicada.

Antes do anúncio, ela se reuniu com o presidente Lula no hotel em que ele está hospedado, momento registrado pela presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmamm, nas redes sociais.

“Muita alegria hj por participar do momento em que o presidente Lula convidou duas mulheres para presidir dois grandes bancos: Caixa Econômica e Banco do Brasil! Parabéns e sucesso Rita Serrano e Tarsiana Medeiros”, publicou Gleisi Hoffmann (@gleisi) em seu perfil no Twitter.

Reorganização

A escolhida apontou que, nas prioridades da sua gestão, a instituição deve passar por uma reorganização para atender melhor a execução dos programas sociais do governo. “(É preciso) Reorganizar o banco para cumprir com excelência o gerenciamento dos programas de transferência de renda do governo e do Minha Casa Minha Vida, bem como ampliar a parceria com estados e municípios para o desenvolvimento de projetos de infraestrutura”, explicou a futura presidente.

Apoio do movimento sindical

Paulista, Rita Serrano é graduada em Estudos Sociais e História, com mestrado em Administração pela Universidade de São Caetano do Sul (USCS). Em 33 anos de banco, ocupou os mais diversos cargos da instituição.

Em 2017, foi eleita pela primeira vez pelos empregados da Caixa para ocupar assento na mais alta administração do banco, o Conselho de Administração da instituição. Serrano também tem livros publicados, um deles é uma história ‘crítica’ do banco, Caixa, Banco dos brasileiros. Militante do movimento sindical e social, a escolhida para comandar a instituição goza de apoio do movimento sindical para a função.

