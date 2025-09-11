Saiba quem era Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump morto em atentado em universidade nos EUA

Charlie Kirk (E) foi morto com um tiro enquanto falava para jovens em uma universidade. (Foto: Reprodução de vídeo)

Charlie Kirk (E) foi morto com um tiro enquanto falava para jovens em uma universidade

O ativista conservador Charlie Kirk, aliado do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foi morto com um tiro em um atentado na quarta-feira (10), durante um evento no campus da Universidade Utah Valley em Orem, no Estado norte-americano de Utah.

Kirk, de 31 anos, morreu no hospital, para onde foi levado por seus seguranças após ter sido alvejado. O diretor do FBI (a polícia federal norte-americana), Kash Patel, afirmou que um suspeito de atirar contra o influenciador digital de extrema direita foi detido e liberado após prestar depoimento. O assassino ainda não foi localizado. “Nossa investigação continua e continuaremos a divulgar informações em prol da transparência”, escreveu Patel na rede social X.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que Kirk falava sobre tiroteios em massa quando foi alvejado. Na ocasião, uma pessoa na plateia perguntou para Kirk: “Você sabe quantos atiradores em massa existiram nos Estados Unidos nos últimos 10 anos?”. Segurando um microfone, ele respondeu: “Contando ou não a violência de gangues?”. Então, um tiro é ouvido e Kirk cai. Sangue pode ser visto no pescoço dele.

Uma multidão saiu correndo após o disparo. Havia cerca de 3 mil pessoas no evento. Segundo o senador Markwayne Mullins, a esposa e os dois filhos de Kirk estavam no local.