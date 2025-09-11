Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Política Senador gaúcho diz que “Fux, com inequívoca coragem moral, lava a honra” do Supremo ao votar por absolver Bolsonaro

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Hamilton Mourão foi vice-presidente da República durante o mandato de Bolsonaro

Foto: Agência Brasil
Hamilton Mourão foi vice-presidente da República durante o mandato de Bolsonaro. (Foto: Agência Brasil)

O senador gaúcho Hamilton Mourão (Republicanos) afirmou que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luiz Fux, “com inequívoca coragem moral, lava a honra” da Corte ao votar por absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro dos crimes relacionados à suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

“O ministro Fux, demonstrando imparcialidade, lucidez e tecnicidade jurídica, afirmou que a Suprema Corte NÃO TEM COMPETÊNCIA para julgar os réus da dita ‘trama golpista’. Fux, com inequívoca coragem moral, lava a honra do tribunal e mostra que só a ANULAÇÃO TOTAL DO PROCESSO pode sanar os inúmeros vícios incorrigíveis”, escreveu Mourão nas redes sociais na quarta-feira (10). O general foi vice-presidente da República durante o mandato de Bolsonaro.

Fux foi terceiro a votar no julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Ele divergiu do relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e de Flávio Dino. Fux condenou apenas Mauro Cid e Walter Braga Netto por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito – um dos cinco crimes imputados aos réus – e absolveu os demais acusados, incluindo o ex-presidente.

tags: em foco

Saiba quem era Charlie Kirk, ativista conservador aliado de Trump morto em atentado em universidade nos EUA
Vendas do comércio brasileiro registram o quarto resultado negativo seguido em julho, aponta o IBGE
