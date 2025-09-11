Economia Vendas do comércio brasileiro registram o quarto resultado negativo seguido em julho, aponta o IBGE

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Apesar das quedas consecutivas, no ano o varejo acumula crescimento de 1,7% Foto: IBGE/Divulgação Apesar das quedas consecutivas, no ano o varejo acumula crescimento de 1,7%. (Foto: IBGE/Divulgação) Foto: IBGE/Divulgação

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro registrou queda de 0,3% em julho em relação ao mês anterior, acumulando o quarto resultado negativo seguido (1,1% de perda no período). Na comparação com julho de 2024, as vendas cresceram 1%, a quarta alta consecutiva.

No ano, o varejo acumula crescimento de 1,7%. O acumulado em 12 meses é de 2,5%. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Houve equilíbrio entre as taxas negativas e positivas na passagem de junho para julho nas atividades do comércio varejista. As quedas foram registradas em equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-3,1%), tecidos, vestuário e calçados (-2,9%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,6%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-0,3%).

Já as altas ficaram por conta de móveis e eletrodomésticos (1,5%), livros, jornais, revistas e papelaria (1%), combustíveis e lubrificantes (0,7%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,6%).

No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o volume de vendas cresceu 1,3% em julho na comparação com junho. A média móvel teve queda de 0,6%. Frente a julho de 2024, houve redução de 2,5%. No ano, o varejo ampliado acumula -0,2%. O acumulado em 12 meses é de 1,1%.

