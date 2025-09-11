Polícia Rio Grande do Sul registra em agosto o menor número de roubos de veículos da série histórica, iniciada em 2010

11 de setembro de 2025

O Rio Grande do Sul registrou em agosto o menor número de roubos de veículos da série histórica, iniciada em 2010, com 123 ocorrências. Porto Alegre também teve a menor quantidade desse tipo de crime no mês passado desde que os dados passaram a ser contabilizados: 32 ocorrências. Os números foram divulgados nesta quinta-feira (11) pela Secretaria da Segurança Pública do Estado.

No RS, os homicídios caíram 24% na comparação com agosto de 2024, passando de 103 para 78. Já os casos de latrocínio baixaram de três para dois – uma queda de 33%.

Nos crimes contra o patrimônio, os incidentes em transportes coletivos recuaram 23%, de 22 para 17. No campo, o abigeato continua em queda. Foram 245 situações contra 282 no mesmo período do ano passado, uma redução de 13%. Com isso, todos esses indicadores registraram os menores índices para agosto da série histórica.

Já os roubos a pedestres aumentaram de 1.237 para 1.239, enquanto as ocorrências bancárias variaram de zero para três. Os feminicídios subiram de cinco para oito.

“Os números históricos de agosto demonstram que estamos no caminho certo. Ao mesmo tempo, não diminui a nossa responsabilidade no combate à criminalidade. Seguiremos firmes e atentos a qualquer ponto fora da curva. O nosso principal objetivo é levar tranquilidade ao povo gaúcho, para que possa sair de casa para trabalhar, estudar e ter seu momento de lazer com a família. É como diz o nosso slogan: ‘A nossa missão é a tua segurança’, afirmou o secretário estadual da Segurança Pública, Sandro Caron.

