Brasil Saiba quem era o empresário Luiz Galeazzi, dono e piloto do avião que caiu em Gramado

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A mãe de Luiz Galeazzi também morreu em um acidente aéreo em 2010 Foto: Reprodução/Redes sociais A mãe de Luiz Galeazzi também morreu em um acidente aéreo em 2010. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O empresário paulista Luiz Galeazzi, CEO da consultoria Galeazzi & Associados, era o proprietário do avião de pequeno porte que caiu em Gramado, na Serra Gaúcha, na manhã deste domingo (22). Ele pilotava a aeronave no momento do acidente, logo após a decolagem do aeroporto de Canela.

O destino final do voo seria Jundiaí, no interior de São Paulo. Galeazzi e as outras nove pessoas que estavam a bordo morreram na tragédia. Entre as vítimas, estão a esposa, o cunhado, a sogra e as três filhas do empresário.

Imagens das câmera de segurança do aeroporto de Canela registraram o momento em que a aeronave Cheyenne 400, prefixo PR-NDN, taxiou pelo pátio do terminal, momentos antes do acidente em Gramado.

Galeazzi era formado em administração de empresas pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e atuava na mesma empresa fundada por seu pai, Cláudio Galeazzi, referência em reestruturação financeira de companhias no Brasil. Cláudio, que morreu de câncer em 2023, era conhecido por liderar transformações em grandes empresas, como Pão de Açúcar, BRF e Grupo Estado.

Mãe morreu em acidente

Maria Leonor Salgueiro Galeazzi, mãe de Luiz Galeazzi, também morreu vítima de um acidente aéreo, em 2010. Na época, Maria Leonor tinha 69 anos e era a única passageira da aeronave. O piloto também faleceu. O avião, que também pertencia ao empresário, partiu de Sorocaba (SP) rumo a Goiás. A queda aconteceu em Iperó, no interior paulista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/saiba-quem-era-o-empresario-luiz-galeazzi-dono-e-piloto-do-aviao-que-caiu-em-gramado/

Saiba quem era o empresário Luiz Galeazzi, dono e piloto do avião que caiu em Gramado

2024-12-22