Rio Grande do Sul Governo gaúcho confirma dez mortos e 17 feridos após queda de avião em Gramado

Por Marcelo Warth | 22 de dezembro de 2024

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) apura as causas do acidente Foto: Reprodução de vídeo O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) apura as causas do acidente. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O governo do Rio Grande do Sul confirmou, em entrevista coletiva na tarde deste domingo (22), a morte de dez pessoas após a queda de um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha. Todas estavam a bordo da aeronave. A tragédia ocorreu por volta das 9h15min, na Avenida das Hortênsias.

As vítimas fatais são o empresário paulista Luiz Galeazzi, CEO da empresa Galeazzi & Associados, e familiares. Galeazzi era o dono do avião e pilotava a aeronave, que partiu de Canela com destino a Jundiaí (SP). O acidente ocorreu logo após a decolagem. Os corpos começaram a ser retirados do local da tragédia no fim da tarde deste domingo.

Outras 17 pessoas que estavam na região do acidente ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais. Duas mulheres encontram-se em estado grave, com queimaduras severas.

Durante a entrevista, o governador destacou a união de esforços das forças de segurança, dos serviços de saúde, dos profissionais da perícia e das equipes de trânsito para atendimento da ocorrência.

Após a coletiva, Leite voltou a se manifestar sobre o acidente nas redes sociais. “Reitero minhas condolências e sentimentos aos familiares das vítimas do acidente aéreo em Gramado e reforço o compromisso das forças de segurança do Estado de acompanhar de perto o desenrolar desse caso. Seguimos trabalhando com foco na apuração e no suporte às vítimas. Infelizmente, 10 pessoas perderam a vida do acidente, todas ocupantes da aeronave, e 17 pessoas ficaram feridas em terra, sendo que duas estão em estado grave. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) está atuando para identificar as vítimas a partir de protocolos científicos rigorosos. Equipes de engenharia estão avaliando os danos estruturais com o uso de scanner 3D. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pelo Cenipa”, afirmou o governador.

No momento da tragédia, o tempo estava instável em Canela e Gramado, com chuva e neblina. O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) apura as causas do acidente.

Natal Luz

Em razão da tragédia, a programação do Natal Luz foi cancelada neste domingo em Gramado.

“A organização e equipe do evento manifestam sua profunda tristeza e pesar e se solidarizam com as vítimas e com a comunidade gramadense, abalada neste momento trágico. O cancelamento dos shows ocorre em respeito à tragédia e como forma de colaborar com a mobilidade na cidade, necessária para atuação das autoridades. Ficam canceladas as apresentações gratuitas na Rua Coberta e na Vila de Natal e o Grande Desfile de Natal. Informações sobre a programação da semana, a partir do dia 23, serão divulgadas nos canais oficiais do Natal Luz. Aqueles que adquiriram ingressos para o desfile podem solicitar o reembolso do valor ou reagendamento pelo site oficial”, informou a organização do Natal Luz.

Governo gaúcho confirma dez mortos e 17 feridos após queda de avião em Gramado

