Rio Grande do Sul “Neste momento de dor, o governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas e a população da Serra”, afirma o Palácio Piratini

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Após o acidente, o governador Eduardo Leite viajou para Gramado Foto: Reprodução de vídeo Após o acidente, o governador Eduardo Leite viajou para Gramado. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo do Rio Grande do Sul divulgou, no início da tarde deste domingo (22), uma nota sobre o acidente com um avião de pequeno porte em Gramado, na Serra Gaúcha, ocorrido por volta das 9h15min. Dez pessoas morreram e 17 ficaram feridas.

“Neste momento de dor, o governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas e a população da Serra e deseja uma pronta recuperação aos feridos que estão hospitalizados”, afirmou o Executivo.

Confira o texto na íntegra:

“O governo do Rio Grande do Sul manifesta seu profundo pesar pelo acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (22), em Gramado, envolvendo uma aeronave de pequeno porte que havia decolado de Canela com destino a Jundiaí (SP). Infelizmente, o acidente resultou em vítimas. As autoridades seguem apurando o número exato de mortos e feridos. Desde as primeiras informações sobre o acidente, as forças de segurança do Estado foram acionadas e se deslocaram para realizar o resgate de sobreviventes em solo, controlar o incêndio decorrente do impacto e garantir o isolamento da área. O trabalho de investigação já está em andamento e envolverá o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). A Secretaria da Segurança Pública (SSP) permanece mobilizada, oferecendo todo o suporte necessário aos envolvidos, bem como à comunidade impactada por esta tragédia. O governador Eduardo Leite já esteve no local para acompanhar os trabalhos e prestar solidariedade. Neste momento de dor, o governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas e a população da Serra, e deseja uma pronta recuperação aos feridos que estão hospitalizados.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/neste-momento-de-dor-o-governo-do-estado-se-solidariza-com-os-familiares-das-vitimas-e-a-populacao-da-serra-afirma-o-palacio-piratini/

“Neste momento de dor, o governo do Estado se solidariza com os familiares das vítimas e a população da Serra”, afirma o Palácio Piratini

2024-12-22