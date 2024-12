Segundo o governo do Rio Grande do Sul, dez pessoas estavam a bordo do avião. Todas morreram. Dezessete ficaram feridas, duas delas em estado grave.

“Minha solidariedade aos familiares das vítimas fatais da queda de um avião no Centro de Gramado, no Rio Grande do Sul. Espero que os feridos tenham uma rápida recuperação. A Aeronáutica investiga as causas do acidente e o governo federal está à disposição do governo do Estado e autoridades locais para esclarecermos o mais breve possível”, afirmou Lula nas redes sociais.