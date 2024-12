Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza rede de atendimento para vítimas de acidente aéreo em Gramado

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, lamentaram o ocorrido e reforçaram o compromisso de Porto Alegre em prestar apoio Foto: Reprodução de vídeo O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, lamentaram o ocorrido e reforçaram o compromisso de Porto Alegre em prestar apoio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), se colocou à disposição do governo do Estado para auxiliar no atendimento às vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (22) em Gramado, na Serra Gaúcha. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da Capital estão a postos para colaborar no transporte terrestre e aéreo dos feridos.

Além disso, a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) de queimados do HPS (Hospital de Pronto Socorro) também foi disponibilizada para receber as vítimas que necessitarem de atendimento especializado.

O prefeito Sebastião Melo e o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter, lamentaram o ocorrido e reforçaram o compromisso de Porto Alegre em prestar apoio.

“Acompanhamos com tristeza as notícias sobre o acidente em Gramado. Entrei em contato com o governador Eduardo Leite e o vice Gabriel Souza, colocando as estruturas de saúde da Capital à disposição. Equipes do Samu e o setor de queimados do HPS de prontidão para o atendimento às vítimas”, afirmou o prefeito na rede social X.

Segundo Melo, a prefeitura “segue acompanhando a situação e está em constante diálogo com as autoridades estaduais para oferecer suporte imediato e eficiente”.

As dez pessoas que estavam na aeronave morreram e outras 17 ficaram feridas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-disponibiliza-rede-de-atendimento-para-vitimas-de-acidente-aereo-em-gramado/

Prefeitura de Porto Alegre disponibiliza rede de atendimento para vítimas de acidente aéreo em Gramado

2024-12-22