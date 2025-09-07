Mundo Saiba quem foi Carlo Acutis, o jovem “influencer de Deus” canonizado pelo papa neste domingo

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. Foto: Reprodução Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O primeiro santo millennial (pessoas nascidas entre 1981 e 1996) foi oficialmente canonizado neste domingo (7). Também conhecido como padroeiro da internet, Carlo Acutis já tem uma legião de devotos e ficou famoso por usar seu talento em computação para evangelizar na internet. A cerimônia foi conduzida pelo papa Leão XIV no Vaticano.

Carlo Acutis morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, vítima de leucemia. O jovem aprendeu programação para criar sites e divulgar a fé católica. A trajetória dele ganhou notoriedade entre jovens da Igreja.

A mãe de Acutis, Antonia Salzano, disse à agência Reuters que a identificação dos jovens com o filho vem do fato de ele ter levado uma vida comum de adolescente nos anos 2000.

“Carlo era uma criança comum como os outros. Brincava, tinha amigos, ia à escola. Mas a qualidade extraordinária dele foi ter aberto o coração para Jesus e colocado Jesus em primeiro lugar na vida”, afirmou.

“Ele queria ajudar as pessoas a terem mais fé, a entender que existe vida após a morte, que somos peregrinos neste mundo.”

Acutis foi beatificado em 2020 pelo Vaticano, após a Igreja reconhecer seu primeiro milagre: a cura de uma criança brasileira que tocou em uma relíquia sua em 12 de outubro de 2010, em Campo Grande (MS).

Com a canonização, ele passará a ser chamado de “santo”. Para a Igreja Católica, essa classificação significa reconhecer que a pessoa viveu de forma santa e está no céu.

Durante o processo de canonização, o corpo de Acutis foi transferido para uma igreja em Assis, na Itália, conforme o desejo dele. O local se tornou ponto de devoção e recebe milhares de fiéis todos os dias.

No túmulo, o corpo do jovem está coberto por um molde de cera que reproduz sua aparência, com blusa esportiva, calça jeans e tênis.

Acutis é chamado de primeiro santo “millennial” pelo Vaticano. Millennials são as pessoas nascidas entre o início dos anos 1980 e meados da década de 1990. O rapaz nasceu em 3 de maio de 1991.

Além de Acutis, o papa Leão também canonizou o jovem italiano Pier Giorgio Frassati, que morreu de poliomielite na década de 1920. Ele ficou conhecido pelo trabalho de ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade.

Quem foi

Nascido em Londres, na Inglaterra, Carlo Acutis foi criado em Milão, na Itália, onde ainda criança tornou-se católico e devoto da Virgem Maria.

“Desde pequeno, sobretudo depois da primeira comunhão, nunca faltou ao encontro diário com a Santa Missa e o Rosário, seguidos de um momento de adoração eucarística”, declarou a mãe, Antonia Acutis, à agência de notícias católica ACI.

Além da igreja, Carlo Acutis gostava de computadores e tinha um conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da sua idade.

“Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo”, disse o bispo de Assis, Dom Domenico Sorrentino, ao site de notícias do Vaticano.

Após a morte de Carlo Acutis, o padre Marcelo Tenório, da Paróquia São Sebastião, em Campo Grande, passou a realizar a missa anual de Nossa Senhora Aparecida sempre com a exposição de uma roupa que teria sangue do beato italiano.

Em uma dessas missas, no ano de 2010, um avô desesperado com o diagnóstico do neto doente o levou até a paróquia. Segundo a família, o garoto foi curado após tocar a vestimenta.

“A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido nem líquido e teve a cura logo depois”, afirmou o padre Marcelo Tenório.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/saiba-quem-foi-carlo-acutis-o-jovem-influencer-de-deus-canonizado-pelo-papa-neste-domingo/

Saiba quem foi Carlo Acutis, o jovem “influencer de Deus” canonizado pelo papa neste domingo

2025-09-07