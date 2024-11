Política Saiba quem foram os militares indiciados que causaram “surpresa” na cúpula das Forças Armadas

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um dos indiciados, Fabrício Moreira de Bastos é adido de defesa na Embaixada do Brasil em Tel Aviv. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar de os indiciamentos de 25 militares envolvidos no plano de golpe que previa matar Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes terem sido encarados com “tristeza” pela cúpula das Forças Armadas, a maioria deles já era esperada. Com o avanço das investigações, não havia esperança de que generais e coronéis mais ligados a Jair Bolsonaro ficassem impunes, mas dois nomes causaram um certo espanto. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O indiciamento do atual comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, na região de fronteira com a Venezuela, general Nilton Diniz Rodrigues, chamou a atenção por duas razões: 1) ele continua na ativa em cargo de prestígio e 2) por ser a primeira vez que o nome do militar aparece nas investigações.

Seu indiciamento, apostam militares, deve estar relacionado ao fato de ter sido assistente do general Freire Gomes, que comandou o Exército de março a dezembro de 2022, fim do governo Bolsonaro.

Também causou estranheza nas Forças o indiciamento do adido do Exército em Tel Aviv, o coronel Fabrício Moreira de Bastos. Ele é acusado pela PF por ter ajudado a construir a Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, uma carta de teor golpista. Mais uma vez causou espanto o indiciamento pelo fato de estar na ativa e, inclusive, fora do Brasil. Bastos foi condecorado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a Ordem de Rio Branco em 2023.

Dos 37 indiciados por participação no suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022, 25 são militares. Na lista, divulgada na última quinta-feira (21) pela Polícia Federal (PF), estão generais do Exército e um almirante da Marinha.

— Veja lista de militares indiciados:

* Ailton Gonçalves Moraes Barros

* Alexandre Castilho Bittencourt

* Almir Garnier

* Anderson Lima de Moura

* Angelo Martins Denicoli

* Augusto Heleno

* Corrêa Netto

* Carlos Giovani Delevati Pasini

* Cleverson Ney

* Estevam Theophilo

* Fabrício Moreira de Bastos

* Giancarlo Gomes Rodrigues

* Guilherme Marques de Almeida

* Hélio Ferreira Lima

* Jair Messias Bolsonaro

* Láercio Vergílio

* Marcelo Costa Câmara

* Mário Fernandes

* Mauro Cesar Barbosa Cid

* Nilton Diniz Rodrigues

* Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

* Rafael Martins de Oliveira

* Ronald Ferreira de Araújo Junior

* Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros

* Walter Souza Braga Netto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/saiba-quem-foram-os-militares-indiciados-que-causaram-surpresa-na-cupula-das-forcas-armadas/

Saiba quem foram os militares indiciados que causaram “surpresa” na cúpula das Forças Armadas

2024-11-22