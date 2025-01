Mundo Saiba quem são as três mulheres libertadas pelo Hamas após acordo de cessar-fogo

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

As mulheres têm idades entre 24 e 31 anos

Após a entrada em vigor do acordo de cessar-fogo, o grupo terrorista Hamas libertou, neste domingo (19), três mulheres que eram mantidas reféns. Elas têm idades entre 24 e 31 anos.

As mulheres fazem parte do primeiro grupo de 33 reféns que serão libertados pelo Hamas nos próximos dias. Em troca, Israel prometeu soltar prisioneiros palestinos e recuar as forças militares dentro da Faixa de Gaza.

O acordo foi assinado na última semana e deveria ter entrado em vigor às 8h30min deste domingo, pelo horário local (3h30min em Brasília). No entanto, por causa de um atraso do Hamas na divulgação dos nomes das reféns, Israel adiou o início do tratado em quase três horas.

As reféns libertadas são:

– Romi Gonen, de 24 anos: ela foi sequestrada em uma emboscada enquanto tentava deixar o festival de música Supernova, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em outubro de 2023.

– Emily Damari, de 28 anos: a jovem possui nacionalidade britânica-israelense e foi sequestrada no Kibutz Kfar Aza, no Sul de Israel.

– Doron Steinbrecher, de 31 anos: enfermeira veterinária que também morava em Kfar Aza e foi rendida dentro da sua residência.

2025-01-19