Primeiras reféns israelenses são libertadas pelo Hamas após acordo de cessar-fogo

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Em Tel Aviv, israelenses comemoraram a libertação das reféns Foto: Reprodução de vídeo Em Tel Aviv, israelenses comemoraram a libertação das reféns. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Três mulheres mantidas reféns pelo Hamas foram libertadas no fim da manhã deste domingo (19), após o início do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista. Elas foram entregues à Cruz Vermelha.

Após deixarem a Faixa de Gaza, as mulheres foram entregues a militares israelenses. As reféns são Romi Gonen, de 24 anos, Doron Steinbrecher, de 31, e Emily Damari, de 28. Segundo a Cruz Vermelha, elas estão em bom estado de saúde.

Romi foi sequestrada em uma emboscada enquanto tentava deixar um festival de música eletrônica em Israel, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, em outubro de 2023. Emily, que possui nacionalidade britânica-israelense, foi sequestrada no Kibutz Kfar Aza, no Sul de Israel. Já Doron morava em Kfar Aza e foi rendida dentro do próprio apartamento.

As três mulheres fazem parte do primeiro grupo de 33 reféns que serão libertados pelo Hamas nos próximos dias. Em troca, Israel prometeu soltar prisioneiros palestinos e recuar as forças militares dentro da Faixa de Gaza.

