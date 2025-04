Mundo Helicóptero cai no rio Hudson, em Nova York, deixando 6 mortos

Por Redação O Sul | 10 de abril de 2025

Além do piloto, estavam a bordo da aeronave uma família de turistas espanhois. (Foto: Reprodução de vídeo)

Um helicóptero de turismo caiu no Rio Hudson, entre Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, nessa quinta-feira (10), provocando uma grande operação de resgate no local. O acidente resultou na morte das seis pessoas que estavam a bordo da aeronave, incluindo o piloto e uma família de turistas espanhóis. Embora duas pessoas tenham sido levadas com vida a um hospital, ambas não resistiram aos ferimentos. Dentre as vítimas, estavam três crianças.

“Neste momento, todas as seis vítimas foram retiradas da água. E, infelizmente, todas foram declaradas mortas”, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams, em uma coletiva de imprensa.

A aeronave de turismo da empresa New York Helicopters decolou às 14h59, no horário local, e logo perdeu o controle. Por volta das 15h15, o helicóptero atingiu a água de forma invertida, próximo ao local onde se encontra a Estátua da Liberdade.

O Rio Hudson, que atinge até 60 metros de profundidade, dificultou as buscas e o resgate, mas imagens do acidente mostram que dispositivos de flutuação foram ativados no trem de pouso da aeronave após a queda.

Clima

O tempo em Nova York nessa quinta estava ventoso e com densa cobertura de nuvens, o que pode ter contribuído para o acidente. O canal de TV americano NBC4 informou que seu próprio helicóptero não conseguiu decolar naquele dia devido às condições climáticas adversas.

A temperatura média do Rio Hudson nesta época do ano é de cerca de 8°C, o que, certamente, pode ter agravado as condições para os resgatados. No entanto, o motivo do acidente ainda é desconhecido e está sendo investigado pela Administração Federal de Aviação e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes.

Outras ocorrências

Vale destacar que o Rio Hudson é uma via navegável movimentada e, em 2009, foi palco de um incidente dramático quando um jato da US Airways pousou com segurança na água. Todas as 155 pessoas a bordo sobreviveram nesse evento, que ficou conhecido como o “Milagre no Hudson”.

Contudo, a queda de helicópteros na região não é uma raridade. Desde 1980, cerca de 30 acidentes envolvendo helicópteros ocorreram em Nova York, segundo o presidente do distrito do Brooklyn, Mark Levine. Em resposta ao número crescente de incidentes, Levine pediu a implementação de restrições mais rígidas ao tráfego de helicópteros na cidade para aumentar a segurança. (Com informações da Deutsche Welle)

2025-04-10