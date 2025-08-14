Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Saiba quem são os brasileiros que tiveram visto cancelado por Trump

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman foram proibidos de ir para os EUA. (Foto: Reprodução)

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira (13) a revogação dos vistos americanos de Mozart Júlio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde do Brasil, e Alberto Kleiman, um ex-funcionário do governo brasileiro.

A decisão foi revelada pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Ele disse que o programa Mais Médicos, em que o governo federal brasileiro contratou cubanos para conseguir preencher vagas no Sistema Único de Saúde (SUS), foi “um golpe diplomático inconcebível”.

A contratação de médicos cubanos pelo Mais Médicos ocorreu entre 2013 e 2018.

Ao falar do Mais Médicos, o governo Trump diz que Mozart Sales e Alberto Kleiman “usaram a OPAS como intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando as sanções dos EUA a Cuba e, conscientemente, pagando ao regime cubano o que era devido aos trabalhadores médicos cubanos”.

“Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. (…) Dezenas de médicos cubanos que atuaram no programa relataram ter sido explorados pelo regime cubano como parte do programa”, argumenta o documento.

— Veja quem são os brasileiros sancionados:

Mozart Sales

Mozart Júlio Tabosa Sales é secretário de Atenção Especializada à Saúde.

Ele é médico formado pela Universidade de Pernambuco, com residência em Clínica Médica, especialização em Medicina Legal e doutorado em Saúde Integral pelo Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip).

Servidor concursado do Hospital Universitário Oswaldo Cruz desde 1999, também é médico legista do Instituto de Medicina Legal de Pernambuco.

Na vida pública, foi vereador do Recife entre 2004 e 2008 e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. No governo federal, ocupou cargos como assessor e chefe de gabinete no Ministério da Saúde e, entre 2012 e 2014, foi secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Nesse período, participou da criação do programa Mais Médicos, lançado no governo Dilma Rousseff.

Alberto Kleiman

Atualmente, Alberto Kleiman é consultor externo da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) para a COP30.

Até setembro de 2024, ele estava diretamente envolvido na organização do evento, na Secretaria Extraordinária para a COP30, vinculada à Casa Civil.

Kleiman trabalhou na área de Relações Internacionais em diferentes gestões do PT na Prefeitura de São Paulo e na Presidência da República, até chegar ao Ministério da Saúde, em abril de 2012, durante o governo Dilma Rousseff.

Segundo seu perfil em uma rede social, ele permaneceu à frente do Departamento Internacional da pasta até janeiro de 2015.

A investigação do governo Trump sobre a Opas e seu papel no programa Mais Médicos começou já no primeiro mandato do republicano.

Em 2020, o então secretário de Estado americano, Mike Pompeo, exigiu que a Opas esclarecesse seu envolvimento no envio de médicos cubanos ao Brasil. Assim como Marco Rubio, Pompeo também acusou a organização de “facilitar o trabalho forçado” de médicos cubanos por meio do programa.

Além disso, Pompeo afirmou na ocasião que a administração Trump cobraria prestação de contas “de todas as organizações internacionais de saúde que dependem de recursos de contribuintes americanos”.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos EUA, comemorou a decisão de Rubio. Ele disse que “a medida é também um recado inequívoco: nem ministros, nem burocratas dos escalões inferiores, nem seus familiares estão imunes. Mais cedo ou mais tarde, todos os que contribuírem para sustentar esses regimes responderão pelo que fizeram — e não haverá lugar para se esconder.”

Programa

O programa Mais Médicos foi criado em 2013 pelo então governo Dilma Rousseff (PT) para levar profissionais de medicina às periferias das grandes cidades e a municípios do interior.

Na ocasião, porém, sofreu críticas por parte de parlamentares da oposição e de entidades médicas por prever a possibilidade de médicos estrangeiros poderem atuar.

Isso porque a maioria desses profissionais era de Cuba, fruto de uma parceria do governo brasileiro com a Organização Panamericana de Saúde (Opas), escritório regional da Organização Mundial de Saúde (OMS).

No governo Jair Bolsonaro (PL), o Ministério da Saúde trocou o nome do programa para “Médicos pelo Brasil”. A participação dos profissionais de Cuba foi encerrada em 2018, após a eleição de Bolsonaro, por iniciativa de Havana.

Desde então, os cubanos só podem atuar caso passem pela prova de validação do diploma em território brasileiro.

Relançado em 2023, o Mais Médicos conta hoje em dia com cerca de 24,7 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios. No edital mais recente, 3.173 médicos selecionados iniciaram suas atividades em 1.618 municípios e 26 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) no início de julho de 2025.

O programa prioriza médicos brasileiros registrados no CRM, brasileiros formados no exterior e estrangeiros habilitados.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ex-chanceler diz que a revogação de vistos americanos por causa do programa Mais Médicos é provocação de Trump para o Brasil reagir
https://www.osul.com.br/saiba-quem-sao-os-brasileiros-que-tiveram-visto-cancelado-por-trump/ Saiba quem são os brasileiros que tiveram visto cancelado por Trump 2025-08-14
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Presidente do Tribunal de Justiça gaúcho é homenageado pelo repasse de recursos do Judiciário durante as enchentes de 2024
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões
Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016
Rio Grande do Sul Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
Política Pastor Silas Malafaia é investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução do processo que apura a tentativa de golpe
Brasil Levantamento do Datafolha indica que 24 milhões de pessoas foram vítimas de golpe do Pix ou boleto falso no País
Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre sanciona nesta sexta-feira a lei que cria a Guarda Civil Metropolitana, com novo plano de carreira
Política Lula diz que o Brasil não vai ficar de “joelhos” e que Trump mente ao afirmar que o nosso país é mau parceiro comercial
Política Advogado diz que Carla Zambelli faz greve de fome em prisão na Itália
Política Ministro Alexandre de Moraes pede que julgamento de Bolsonaro e mais sete réus na trama golpista seja marcado no Supremo
Revive Adserver Asynchronous JS Tag - Generated with Revive Adserver v5.0.5
Pode te interessar

Política Ex-chanceler diz que a revogação de vistos americanos por causa do programa Mais Médicos é provocação de Trump para o Brasil reagir

Política Por que o programa Mais Médicos virou alvo dos Estados Unidos, que diz que revogará visto de envolvidos nesta iniciativa

Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro passa “informações deformadas e erradas” a Trump

Política Lula defende a cassação do mandato de Eduardo Bolsonaro: “É a verdadeira traição da Pátria”