9 de janeiro de 2023

Ônibus levam bolsonaristas acampados no QG do Exército para Superintendência da PF. (Foto: TV Globo/Reprodução)

Após os atos terroristas praticados por manifestantes radicais no domingo (8) em Brasília (DF), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou o bloqueio a apreensão de 87 veículos estacionados na região da Granja do Torto que, segundo o magistrado “trouxeram os terroristas para o Distrito Federal”.

Veja quem são os proprietários de parte desses veículos:

QGC5F98 – Modelo Marco Polo Senior – JFR TUR TURISMO LTDA – Paracatu (MG)

HUX2A01 – Modelo Mercedes-Benz 400 RSD – LIDIA LORRAINE SILVA CRUZ CASTILHO

JAE5C39 – Volvo Busscar – TRANSGIRO TURISMO E VIAGENS LTDA – Cascavel (PR)

AOT5582 – Fiat Uno Mille – LUIZ CARLOS BERTOLDI – São Paulo (SP)

BCI4100 – Volvo Busscar Panorami – MONTANA TURISMO LTDA – Curitiba (PR)

BBT6825 – Viação Garcia – Londrina (PR)

BBN6956 – Viação Garcia – Londrina (PR)

BBN4963 – Viação Garcia – Londrina (PR)

BDI1A49 – Brasil Sul Linhas Rodoviárias – Londrina (PR)

BBS8249 – Brasil Sul Linhas Rodoviárias – Londrina (PR)

LSN-3551 – Modelo Volvo Marco Polo Paradiso – São Matheus-Bady Bassitt Transportes e Turismo Ltda – São José do Rio Preto (SP)

NRB-9690 – Mercedes Paradiso – Astra Turismo – Votuporanga (SP)

AMG-1292 – Mercedes Busscar Vis – Astra Turismo – Votuporanga

HXU-1654 – Mercedes Paradiso – Ramos & Silva Locadora de Veículos Ltda (contratada pela Astra Turismo)

FGX6294 – BB Transporte e Turismo Ltda – Barueri (SP)

QAO9497 – Scania Paradiso – Transcolita Turismo Ltda – Itapora (MS)

AJO9G41 – Volvo Paradiso – Viação JMC Eireli – Pinhais (PR)

OVP2578 – Voyage – Elza R. Silva – Brasília (DF)

AZZ1590 – Volvo Paradiso – Italianinha Transportes de Passageiros Ltda – Matelândia (PR).

Entre os identificados está Luiz Carlos Bertoldi, morador de São Paulo e que se apresenta como bolsonarista em seu perfil do Facebook. Bertoldi possui fotos com filtros dos dizeres “#FechadoComBolsonaro” e “Faço parte do Exército de Bolsonaro”.

Um representante da Montana Turismo, de Curitiba (PR), disse que “não temos nada a falar” sobre a apreensão do ônibus da empresa.

Segundo a Transgiro Turismo e Viagens LTDA, o veículo listado pelo STF está “a turismo em Brasília” e não se encontra nos arredores da Graja do Torto, mas em Planaltina. “Neste momento, de acordo com nossos motoristas, nenhum veículo foi apreendido”, afirmou a empresa.

A Viação Garcia Brasil Sil afirmou que “repudia qualquer violência e atos de natureza antidemocrática” e que apenas “oferta o serviço de fretamento de ônibus”. Sem responder sobre quem contratou o serviço, a empresa disse que só prestará as informações “nos termos da lei”.

A Transcolita Turismo Ltda informou que o ônibus foi fretado por um morador de Maracaju (MS) para ir a Brasília. O veículo estava no Distrito Federal a trabalho. Informações sobre quem fretou não foram divulgados pela empresa.

A Expresso Princesa dos Campos, de Ponta Grossa (PR), disse em comunicado que “repudia qualquer ato de violência ou de natureza antidemocrática” e informou que, “durante o último fim de semana, houve um fretamento realizado saindo da cidade de Ponta Grossa (PR) para o destino Brasília (DF)”.

A empresa ressalta que está à disposição dos órgãos competentes para qualquer esclarecimento. A companhia não forneceu nomes dos passageiros, mas que está prestando as informações necessárias para a Justiça.

A BB Transporte e Turismo, em comunicado, disse que “não compactua com os referidos atos antidemocráticos que ocasionaram o bloqueio e a apreensão do veículo, ocasionando grandes transtornos para a empresa”. Ainda, disse que só soube do uso do veículo alugado após a apreensão e que não pode revelar quem fez o aluguel.

Terrorismo

Na tarde de domingo, manifestantes extremistas invadiram e depredaram os prédios dos três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) em Brasília. O ministro do Supremo Alexandre de Moraes determinou a apreensão e bloqueio de 87 ônibus identificados pela Polícia Federal que levaram “terroristas para o Distrito Federal”, em suas palavras.

Moraes determina que os proprietários devem ser ouvidos em até 48 horas, e são obrigados a apresentar a “relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes”.

Em resposta ao movimento de golpe em Brasília, o presidente Lula (PT) determinou a intervenção federal na Segurança Pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. Governador local, Ibaneis Rocha se eximiu de culpa pelo ataque terrorista e, na madrugada desta segunda (9), foi afastado do cargo por determinação de Alexandre de Moraes.

